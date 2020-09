Eerste zege voor Manchester United en Donny van de Beek is binnen

Manchester United is door naar de vierde ronde van de EFL Cup. Het team van manager Ole Gunnar Solskjaer zegevierde ruim over Championship-club Luton Town, dat dit seizoen tot dinsdagavond vier zeges uit evenveel wedstrijden had geboekt: 0-3. Donny van de Beek maakte op op Kenilworth Road zijn officiële basisdebuut als Mancunian, nadat hij afgelopen weekeinde tegen Crystal Palace (1-3 verlies) al als invaller zijn rentree had gemaakt. De Nederlander werd twaalf minuten voor tijd vervangen door Bruno Fernandes.

Van de Beek was de offensieve man op het middenveld in een 4-2-3-1-opstelling, met Juan Mata en Jesse Lingard aan de zijkanten en Odion Ighalo in de spits. Manchester United had in de eerste 45 minuten de nodige moeite met het stugge en in vorm verkerende Luton Town. Het ontbrak het team van Solskjaer, dat volop balbezit had, aan finesse op de laatste meters, ondanks de inspanningen van onder meer Van de Beek. Alleen een strafschop in de laatste minuten voor de onderbreking kon het duel uit balans brengen.

Na een charge van Graeme Shinnie op Brandon Williams wees de arbiter naar de stip en was het Mata die doelman James Shea de verkeerde hoek instuurde: 0-1. In de tweede helft zocht Manchester United nadrukkelijker het doel van Shea op en was het een kwestie van tijd alvorens de 0-2 zou vallen. Pogingen van Ighalo en Nemanja Matic boden geen soelaas en zeventien minuten voor tijd stuitte Van de Beek van dichtbij op Shea.

Solskjaer koos ervoor om Van de Beek, Mata en Ighalo naar de kant te halen, ten faveure van Fernandes, Mason Greenwood en Marcus Rashford en dat sorteerde effect. Fernandes voegde meer snelheid aan het aanvalsspel van Manchester United toe en de doelpunten volgden al snel. Greenwood ontving de bal van Fernandes en zag hoe Rashford zijn pass laag binnenschoot: 0-2.

In de extra tijd kreeg Greenwood het op zijn heupen en rondde hij een individuele actie uitstekend met links af: 0-3. Manchester United neemt het in de volgende ronde op tegen Preston North End of Brighton & Hove Albion. Brighton is komende zaterdag ook de tegenstander in de Premier League.