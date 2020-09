Overmars ruikt kans en komt twee weken voor deadline met nieuwe aanbieding

Nicolás Tagliafico leek deze transferperiode hard op weg naar de uitgang bij Ajax. De Amsterdammers zijn bereid om ‘slechts’ 25 miljoen euro te accepteren voor de linksback, die onder meer is genoemd bij Atlético Madrid, Chelsea en Manchester United. Iets minder dan twee weken voor de transferdeadline is Tagliafico echter nog altijd speler van Ajax en directeur voetbalzaken Marc Overmars ruikt volgens De Telegraaf en Voetbal International nu zijn kans.

Bovengenoemde media melden dinsdagavond dat zaakwaarnemer Ricardo Schlieper een aanbieding van Overmars heeft ontvangen voor een nieuw, verbeterd contract voor zijn cliënt. Tagliafico kan zijn nog tot medio 2022 doorlopende verbintenis hiermee openbreken, opwaarderen en verlengen. Als hij akkoord gaat met deze aanbieding, wordt er volgens de berichtgeving opnieuw een vast bedrag afgesproken waarvoor hij na dit seizoen mag vertrekken.

Het is Overmars en trainer Erik ten Hag er veel aan gelegen om snel duidelijkheid te krijgen wat betreft de samenstelling van de selectie voor het net begonnen seizoen. De directeur en de oefenmeester hanteren intern al een deadline waarna spelers niet meer mogen vertrekken, zonder overigens een indicatie te geven of die deadline al is gepasseerd. Als Ajax vlak voor de officiële deadline van 5 oktober nog een belangrijke speler kwijtraakt zal het lastig worden om op het laatste moment een geschikte vervanger aan te trekken.

In het geval van Tagliafico lijkt de coronacrisis het voornaamste obstakel te vormen voor zijn vertrek. Vooralsnog heeft er zich geen club gemeld die bereid is om de afgesproken 25 miljoen op tafel te leggen, al werd Manchester United dinsdagavond in Engeland nog genoemd als mogelijke gegadigde voor de vleugelverdediger. Tagliafico’s eigen wensen hebben overigens ook al een vertrek in de weg gestaan: de linksback wees het Bayer Leverkusen van voormalig Ajax-trainer Peter Bosz in een eerder stadium namelijk al af.