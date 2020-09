Doorbraak in transfersoap Luis Suárez: witte rook op woensdag

Barcelona en het kamp-Luis Suárez hebben een positief gevoel overgehouden aan het gesprek van dinsdagavond, zo melden Spaanse media. Barcelona en Atlético Madrid hebben naar verluidt een principe-akkoord over de aanvaller: een relatief lage transfersom én diverse variabele bonussen. Barcelona en de advocaten van Uruguayaan zijn volgens de laatste berichten optimistisch gestemd over een goede afwikkeling.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu wil absoluut voorkomen dat Suárez transfervrij naar een rivaal als Atlético vertrekt, ook al was de club aanvankelijk bereid om mee te denken. De sportbestuurder had de aanvaller bovendien beloofd dat de club een deel van zijn salaris zou uitkeren zodat hij in het eerste jaar bij zijn nieuwe club in totaal hetzelfde als in het Camp Nou zou verdienen. Toen duidelijk werd dat niet Juventus maar Atlético de beste papieren had om el Pistolero in te lijven, gaf Bartomeu echter te kennen dat hij zich niet meer aan deze afspraak wilde houden.

Atlético had toch op het lijstje moeten staan van clubs waar Suárez niet naartoe mocht verkassen, zo stelde Bartomeu. Atlético en Barcelona onderhouden sinds enkele jaren geen al te beste relatie meer en dat kwam vooral ten tijde van de transfer van Antoine Griezmann aan het licht. Na het onderhoud van dinsdagavond staan alle neuzen weer dezelfde kant op en ligt de bal bij Suárez. De ex-speler van Ajax heeft naar verluidt al een principe-akkoord met Atlético over een contract tot de zomer van 2022 én een jaarsalaris van negen miljoen euro netto. Suárez zou de voorbije dagen ook al meermaals telefonisch met Diego Simeone hebben gesproken.

Volgens Marca is de kans groot dat Atlético en Barcelona woensdag al de transfer aankondigen. Met het vertrek van Álvaro Morata naar Juventus werd maandag bij Atlético ruimte gemaakt voor de komst van Suárez, die uiteindelijk alsnog een gouden handdruk van zeven miljoen euro meekrijgt. De transfersom en de variabele bonussen zijn voor Atlético makkelijk op te hoesten.