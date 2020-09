Miljoenen voor Real Madrid na deal tussen Leeds United en Real Sociedad

Diego Llorente maakt de overstap naar Leeds United. De Premier League-club en Real Sociedad kondigen dinsdagavond via de officiële kanalen de transfer van de verdediger aan. Met de overgang van de vorige maand 27 jaar geworden centrale verdediger is een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid. Daarvan gaat een vijfde naar Real Madrid, de club waar Llorente tussen 2002 en 2017 zijn opleiding genoot en onder contract stond.

Llorente maakte in juni 2013 zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Real Madrid, maar kwam uiteindelijk nooit verder dan twee duels. De verdediger werd in 2015/16 uitgeleend aan Rayo Vallecano en een seizoen later was Málaga zijn tijdelijke werkgever. Real Madrid deed in de zomer van 2017 voor zeven miljoen euro zaken met Real Sociedad, dat daarnaast moest instemmen met een doorverkooppercentage van dertig procent over de meerwaarde.

Real Madrid kan zodoende ruim drie jaar later alsnog 3,9 miljoen euro toucheren. De regerend landskampioen lijkt deze transferperiode zonder ook maar één aankoop af te sluiten. De voorbije weken stonden vooral in het teken van het uitzwaaien, al dan niet tijdelijk, van dure krachten of spelers zonder uitzicht op speeltijd. Real Madrid verkocht Óscar Rodriguez, Alberto Soro, Achraf Hakimi en Sergio Reguilón, liet James Rodriguez transfervrij (met doorverkooppercentage) naar Everton gaan en verhuurde onder meer Brahim Diaz, Dani Ceballos en Gareth Bale.

Ofschoon Llorente een transferclausule van vijftig miljoen euro in zijn nog twee seizoenen doorlopende contract had, is Leeds er toch in geslaagd om de Spaans international voor een fiks lager bedrag aan te trekken. Manager Marcelo Bielsa wilde per se nog een nieuwe verdediger aantrekken. De promovendus verloor het openingsduel met Liverpool met 4-3 en won vervolgens met dezelfde cijfers van Fulham. De komst van Llorente betekent meer concurrentie voor Pascal Struijk. De Nederlander startte in het duel met Liverpool en deed 75 minuten mee in het EFL Cup-duel met Hull City.