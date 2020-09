KNVB en FC Emmen treden naar buiten; EasyToys-shirts niet aan te slepen

FC Emmen mag tot zeker december niet met de naam van EasyToys op het shirt spelen. Ook na een overleg met de club dinsdag trekt de KNVB het verbod op het hoofdsponsor- en shirtsponsorschap door de sekswinkel niet in. De nationale voetbalbond meldt in een verklaring echter ook dat de sponsorreglementen in december tijdens een vergadering met alle profclubs opnieuw tegen het licht worden gehouden.

FC Emmen en de KNVB zijn nog in gesprek over een tijdelijke oplossing tot december. “Wij hebben vanochtend ervaren dat de KNVB de wens heeft om er samen uit te komen”, meldt FC Emmen dinsdag in een verklaring. “Daarom hebben wij er vertrouwen in dat we samen met de KNVB een oplossing kunnen vinden.” De meerjarige deal met de sekswinkel zou FC Emmen naar verluidt een half miljoen euro per jaar gaan opleveren. Dat bedrag kan elk seizoen oplopen.

De KNVB verbood woensdag nog de deal met het bedrijf op basis van artikel 3 uit het sponsorreglement van de voetbalbond, waarin onder andere wordt vermeld dat een sponsor niet in strijd mag zijn ‘met de goede smaak of het fatsoen’. De KNVB gaat nu in december met alle clubs, tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV), het betreffende artikel uit het sponsorreglement bespreken.

"Ook wij hebben de maatschappelijke discussie meegekregen die is ontstaan", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. "Tijdens de vergadering zullen we met z’n allen spreken over welke sponsoruitingen we reglementair willen toestaan in het betaald voetbal. Hierbij willen we de reglementen zo duidelijk mogelijk hebben en open normen die nader moeten worden ingevuld door het bestuur voorkomen."

FC Emmen wil de toezeggingen van KNVB tijdens het gesprek van dinsdag eerst op papier hebben om dit te bespreken met EasyToys. FC Emmen houdt de route van een gerechtelijke procedure open. “Vanzelfsprekend zullen wij enkel instemmen met een oplossing die bevredigend is voor zowel EasyToys als FC Emmen”, meldt de club. In de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie speelde de ploeg van trainer Dick Lukkien in afwachting van een oplossing al zonder shirtsponsor.

Directeur Eric Idema van EasyToys is teleurgesteld. "We hebben wel iets aan het licht gekregen, de KNVB durft verder ook geen beslissing te nemen." zegt hij in gesprek met RTV Drenthe. Idema geeft aan dat zijn bedrijf niet in de seksindustrie zit maar puur faciliteiten biedt. "Het is een teleurstelling en morgen kijken we weer verder."

Op de website van FC Emmen gaan de bestellingen voor de nieuwe shirts bijzonder hard. Er zijn inmiddels ruim 1600 bestellingen geplaatst voor de shirts. Tot en met donderdagmiddag 16.00 uur kan nog een bestelling worden doorgegeven. Op de achterkant van het shirt staat #Hierkomikweg.