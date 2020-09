Yaël Liesdek (18) laat Excelsior in derde duel als prof ontredderd achter

Excelsior wacht nog altijd op de eerste overwinning in eigen huis in de Keuken Kampioen Divisie. Na de 4-6 nederlaag tegen Almere City FC pakte Telstar dinsdagavond drie punten in Kralingen. Het duel eindigde door een laat doelpunt van Yaël Liesdek in 1-2. Voor het eerst dit seizoen kwam Elías Már Ómarsson, goed voor zeven treffers in de eerste drie duels, niet tot scoren. Door het resultaat passeert Telstar Excelsior op de ranglijst.

Voor het eerst dit seizoen ging Excelsior zonder te scoren de rust in. De meest trefzekere club van de Keuken Kampioen Divisie ging echter veelbelovend van start in het Van Donge & De Roo Stadion. Een waarschijnlijk als voorzet bedoelde poging van Siebe Horemans eindigt bovenop de lat. Heel spectaculair was het echter allemaal niet in Kralingen. Een inzet van Cas Dijkstra ging maar net naast het doel en Reuven Niemeijer kreeg een goede kopkans uit een voorzet van Ahmad Mendes Moreira, maar knikte de bal naast.

Richting de rust liet Telstar zich meer gelden, met een behoorlijke schietkans voor Welat Cagro en een lobje van Glynor Plet, maar zonder resultaat. De tweede helft was amper begonnen of Excelsior nam de leiding dankzij een treffer van Joël Zwarts. Het team van Dijkhuizen kon echter niet doordrukken en gaf het duel in de laatste twintig minuten uit handen. Sven van Doorm stond twintig minuten voor tijd helemaal vrij en schoot de bal hard in de bovenhoek achter de kansloze Alessandro Damen: 1-1.

Beide ploegen kregen in het restant van het duel kansen op de volle winst en het was uiteindelijk Telstar dat de drie punten pakte. In de vijfde minuut van de blessuretijd kon de de achttienjarige Liesdek, die vlak voor tijd was ingevallen en pas zijn derde duel in het betaald voetbal speelde, vrij doorlopen en schoot hij de bal in de korte hoek onder Damen door: 1-2. Excelsior won voor de zesde keer op rij niet van Telstar. De Kralingers versloegen de club uit Velsen-Zuid in 2005 voor het laatst in eigen stadion