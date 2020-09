Donny van de Beek maakt basisdebuut op Kenilworth Road

Donny van de Beek maakt dinsdagavond zijn basisdebuut voor Manchester United. De middenvelder verschijnt aan het startsignaal van het duel met Luton Town in de derde ronde van de EFL Cup. De Nederlander vertolkt een offensieve rol in een 4-2-3-1-opstelling. Dean Henderson maakt zijn officiële debuut onder de lat na zijn verhuurperiode aan Sheffield United. Ole Gunnar Solskjaer wijzigt zijn team op tien plaatsen ten opzichte van de 1-3 nederlaag tegen Crystal Palace.

Alleen Harry Maguire behoudt zijn plaats ten opzichte van afgelopen zaterdag. Hij wordt vergezeld door Eric Bailly, met Aaron Wan-Bissaka en Brandon Williams op de flanken. Nemanja Matic en Fred nemen het defensieve werk op het middenveld voor hun rekening, terwijl Juan Mata, Van de Beek en Jesse Lingard voor de aanvallende impulsen zorgen. Odion Ighalo staat in de punt van de aanval.

“We gaan enkele veranderingen doorvoeren, natuurlijk”, zei Ole Gunnar Solskjaer maandag reeds op de clubsite. “Voor sommige voetballers voelt het nog als de voorbereiding en anderen zijn hier om uiteenlopende redenen pas een week. Ze hebben speeltijd nodig en op die manier kunnen we zelf ook zien waar het aan schort. We moeten in deze periode het maximale uit de trainingen en wedstrijden halen.”

?? Here's how we line up to face Luton in our #CarabaoCup third-round encounter ??#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 22, 2020

Phil Jones en Axel Tuanzebe waren afgelopen weekeinde door blessureleed niet inzetbaar tegen Crystal Palace. Een wedstrijd die met 1-3 verloren ging en waar de spelers in ieder geval ongeschonden uitkwamen. “Er zijn geen blessures na die wedstrijd van zaterdag”, gaf Solskjaer aan. “Maar desondanks zullen we roteren en anderen minuten geven. Sommigen zullen na de bekerwedstrijd harder trainen met oog op de komende competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion."

Luton Town is in vorm: in de eerste en tweede ronde van de EFL Cup werden respectievelijk Norwich City en Reading verslagen. In de Championship moesten Barnsley en het Derby County van Phillip Cocu eraan geloven. De winnaar van dit duel speelt ergens volgende week tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Preston North End en Brighton & Hove Albion.

Opstelling Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred, Matic ; Mata, Van de Beek, Lingard; Ighalo.