Bayern München neemt voor 10 miljoen afscheid van voormalige recordaankoop

Javi Martínez is op weg naar de uitgang bij Bayern München. De Spanjaard beschikt nog over een tot medio volgend jaar doorlopend contract bij der Rekordmeister, maar staat volgens BILD op het punt om terug te keren naar Athletic Club. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge heeft middels een post op social media alvast afscheid genomen van de routinier.

Martínez was de afgelopen acht jaar actief in Zuid-Duitsland. Bayern nam hem in de zomer van 2012 voor veertig miljoen euro over van Athletic en de verdedigende middenvelder, die ook centraal achterin uit de voeten kan, kwam destijds binnen als de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Martínez is op dat gebied inmiddels voorbijgestreefd door Corentin Tolisso, Leroy Sané en Lucas Hernández.

De 32-jarige Spanjaard speelde in totaal 238 wedstrijden voor de grootmacht uit Beieren en won in zijn acht jaar bij de club onder meer acht landstitels en tweemaal de Champions League. In het afgelopen seizoen kwam hij minder in de plannen voor een bleef de teller steken op zestien optredens in de Bundesliga. Martínez kwam afgelopen vrijdag tijdens de met 8-0 gewonnen seizoensopener van Bayern tegen Schalke 04 niet binnen de lijnen.

De routinier is volgens berichten uit zijn geboorteland al enige tijd persoonlijk rond met Athletic. Martínez speelde in het verleden al zes jaar voor de club uit het Baskenland en kwam in die periode 250 keer in actie namens los Leones. Met de overgang van de controleur, die ook op het lijstje stond bij Real Sociedad, is volgens BILD een bedrag van om en nabij de tien miljoen euro gemoeid. Martínez is na de naar Liverpool vertrokken Thiago Alcántara de tweede Spanjaard die München in de afgelopen dagen heeft verlaten.