Woedende Suárez dreigt door toedoen van Bartomeu en Cavani mis te grijpen

Luis Suárez zag onlangs al Juventus afhaken als mogelijke nieuwe werkgever, maar met Atlético Madrid leek de bij Barcelona overbodige spits nog een goede optie over te hebben. Los Colchoneros dreigen nu echter ook niet de nieuwe werkgever van de Uruguayaan te worden, aangezien Barcelona volgens berichten uit Spanje op het laatste moment heeft besloten dwars te liggen.

Onder meer Mundo Deportivo en AS melden dinsdag dat Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu te elfder ure terug is gekomen op het akkoord dat met Suárez werd bereikt over de ontbinding van zijn contract. De 33-jarige spits mag met een afkoopsom van zeven miljoen euro en een transfervrije status op zak uit het Camp Nou vertrekken, mits hij niet naar een van de clubs gaat die op een eerder overeengekomen lijstje staat.

De naam van Atlético ontbrak vooralsnog in dit rijtje, maar Bartomeu heeft volgens de berichtgeving op het laatste moment aangegeven dat de Madrilenen toch ook op het lijstje zouden moeten staan. Het zit de voorzitter van de Catalaanse grootmacht niet lekker om Suárez naar een binnenlandse concurrent te laten vertrekken, waardoor de afspraken over zijn vertrek nu weer op losse schroeven zijn komen te staan.

Deze omslag van Bartomeu zou voor woede hebben gezorgd bij Suárez, die vanwege privéredenen graag in Spanje wil blijven. Een overstap naar Atlético of een langer verblijf bij Barcelona zijn daardoor eigenlijk de enige opties voor de routinier en Suárez zou er nu over nadenken om een speciale persconferentie te beleggen om zijn onvrede openbaar te maken. Dinsdagavond zijn er eerst naar verluidt nieuwe gesprekken gepland tussen Bartomeu en het kamp-Suárez.

Nu de tijd begint te dringen en Atlético met het vertrek van Álvaro Morata naar Juventus alvast ruimte heeft gemaakt dreigt Edinson Cavani definitief roet in het eten te gooien voor Suárez. Zijn landgenoot wordt al langer in verband gebracht met een dienstverband in het Wanda Metropolitano en is transfervrij sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain. Cavani geldt daardoor als een aantrekkelijke optie voor Atlético, mocht er niet snel duidelijkheid komen wat betreft de status van Suárez.