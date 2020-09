Barcelona kijkt naar alternatieven voor Eric García

Stade Rennes is bereid om ver te gaan voor het aantrekken van Jeff Reine-Adélaïde. Naast 25 miljoen euro kan Olympique Lyon een speler naar keuze tegemoet zien als er ingestemd wordt met het aanbod voor de spits. (Le Progrès)

Nu de overgang van Arkadiusz Milik naar AS Roma op losse schroeven staat, mengen zich meer clubs in de strijd om de Poolse spits. Valencia en Newcastle United willen hem nog altijd graag overnemen van Napoli. (Corriere dello Sport)