‘Manchester United houdt nieuwe deal met Ajax in achterhoofd’

Manchester United nam onlangs Donny van de Beek over van Ajax en daar blijft het mogelijk niet bij voor deze transferperiode. The Red Devils zijn momenteel druk bezig met de komst van FC Porto-verdediger Alex Telles, maar hebben ook een alternatief op het oog. Volgens berichten uit Engeland komt Nicolás Tagliafico in beeld als Manchester United er niet in slaagt om Telles binnen te hengelen.

Onder meer The Sun meldt dinsdagavond dat Tagliafico op Old Trafford wordt gezien als geschikt alternatief voor Telles. De vraagprijs voor de vleugelverdediger van Ajax, die eerder in de transferperiode al in verband werd gebracht met onder meer Chelsea en Leicester City, zou rond de 25 miljoen euro liggen, waarmee hij naar verwachting even duur is als Telles.

Manchester United is volgens de berichtgeving voorlopig echter nog niet van plan om dit bedrag over te maken aan FC Porto. De Engelsen zouden met een eerdere aanbieding hebben geprobeerd om Diogo Dalot in een eventuele deal voor Telles te betrekken. Os Dragões zitten echter niet te wachten op een terugkeer van hun ex-speler en zullen alleen cash accepteren.

Als Manchester United en FC Porto er uiteindelijk niet uitkomen, is de kans dus aanwezig dat men opnieuw aanklopt in Amsterdam. Eerder betaalde de grootmacht Ajax al een bedrag van maximaal 44 miljoen voor Van de Beek. De middenvelder debuteerde afgelopen weekend in de Premier League en was daarbij meteen trefzeker. Van de Beek kon echter niet voorkomen da zijn ploeg de eerste wedstrijd verloor van Crystal Palace.