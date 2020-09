Nieuws over Botteghin betekent opnieuw forse tegenvaller voor Advocaat

Feyenoord zal voorlopig niet kunnen beschikken over Eric Botteghin. De Rotterdammers maken via de officiële kanalen wereldkundig dat de 33-jarige centrumverdediger de komende weken niet inzetbaar is. Botteghin liep in het thuisduel met FC Twente van afgelopen zondag een hamstringblessure op en moest zich daardoor al in de eerste helft laten vervangen.

Botteghin begon als basisspeler aan het duel met FC Twente, dat uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel eindigde. Na 38 minuten spelen moest de centrumverdediger zich laten vervangen met een hamstringblessure. Uit de onderzoeken naar de ernst van de blessure is nu gebleken dat Feyenoord-trainer Dick Advocaat ‘meerdere weken’ niet kan beschikken over Botteghin, die eerder deze zomer toch nog zijn aflopende contract verlengde.

Het betekent een forse tegenvaller voor Advocaat, die sowieso al niet al te ruim in de centrumverdedigers zit. Met Uros Spajic verwelkomde Feyenoord afgelopen week weliswaar een nieuwe centrumverdediger, maar de Serviër was afgelopen zondag nog niet speelgerechtigd. Eerder zag Advocaat ook Sven van Beek al wegvallen, terwijl hij verder met Marcos Senesi, George Johnston en Lutsharel Geertruida nog drie centrale verdedigers tot zijn beschikking heeft.

Tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2 overwinning) ontbrak Botteghin wegens een schorsing. Toen posteerde Advocaat Geertruida in het centrum van de verdediging, terwijl Bart Nieuwkoop als rechtsback speelde. De ervaren oefenmeester voerde dezelfde wijziging door toen Botteghin afgelopen zondag tegen FC Twente zich geblesseerd moest laten vervangen.