Gigantische blunder komt AS Roma op reglementaire 3-0 nederlaag te staan

AS Roma opende het Serie A-seizoen afgelopen zaterdag aanvankelijk met een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Hellas Verona. Deze doelpuntloze remise is drie dagen later echter nog omgezet in een reglementaire 3-0 nederlaag voor de Romeinen. De straf van de Lega Serie A is het gevolg van een administratieve blunder van AS Roma, waardoor Amadou Diawara niet speelgerechtigd was.

Diawara stond bij AS Roma aan de aftrap en werd in Verona vlak voor tijd vervangen door Gonzalo Villar del Fraile. De middenvelder vierde in juli zijn 23e verjaardag, waardoor hij qua leeftijd officieel niet langer jeugdspeler is. Spelers jonger dan 23 jaar hoeven niet te worden aangemeld bij de Italiaanse voetbalbond, maar AS Roma had Diawara nu wel moeten aanmelden om hem speelgerechtigd te krijgen.

Ondanks een waarschuwing van de Italiaanse voetbalbond heeft AS Roma verzuimd om Diawara op de juiste manier aan te melden. Daarmee was de middenvelder eigenlijk niet speelgerechtigd voor het duel met Hellas Verona van afgelopen zondag. Diawara speelde echter toch bijna de hele wedstrijd en daarvoor betaalt AS Roma nu een forse prijs. Het 0-0 gelijkspel werd omgezet in een reglementaire 3-0 nederlaag en een beroep van AS Roma tegen die staf sorteerde geen effect.