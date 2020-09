Bekerwedstrijd van Tottenham Hotspur drie uur voor de aftrap afgeblazen

Tottenham Hotspur zou eigenlijk dinsdagavond in de derde ronde van de EFL Cup aantreden tegen Leyton Orient, maar door dit duel is drie uur voor de aftrap een streep gegaan. The O’s communiceerden maandag al dat drie spelers positief getest waren op het coronavirus en dat de autoriteiten een besluit moesten nemen over het doorgaan van het duel. Uiteindelijk is besloten om de wedstrijd te schrappen.

De spelers in de Football League, de drie Engelse profcompetities onder de Premier League, hoeven niet wekelijks getest te worden op het coronavirus. De selectie van Leyton Orient werd op kosten van Tottenham na afloop van het competitieduel met Mansfield (2-2) van afgelopen zaterdag onderworpen aan een coronatest en uit de resultaten die maandag binnenkwamen, bleek dat drie spelers van de in de League Two uitkomende club een positieve test hadden afgelegd.

Leyton Orient heeft het al dan niet doorgaan van het EFL Cup-duel vervolgens bij de autoriteiten gelegd en men heeft besloten om de wedstrijd af te blazen. Het biedt een flinke uitdaging om de wedstrijd weer op de kalender te krijgen, aangezien Tottenham ook nog actief is in de voorronde van de Europa League en de vierde ronde van de EFL Cup al op 28 september afgewerkt moet worden. De winnaar van het duel tussen Leyton Orient en Tottenham treft in de volgende ronde Barnsley of Chelsea.