‘Eisenpakket Wijnaldum is Liverpool te gortig; transfervrij vertrek lonkt’

Het lijkt er steeds meer op dat Georginio Wijnaldum aan zijn laatste periode bij Liverpool bezig is. The Athletic meldt dinsdag dat de gesprekken tussen club en speler over een nieuwe verbintenis op Anfield in een impasse zijn beland. Wijnaldum zou naar verluidt voor vier seizoenen willen bijtekenen, maar de clubleiding van the Reds ziet geen heil in een dergelijke looptijd van het contract. De kans is dan ook aanwezig dat de Oranje-international volgend jaar gratis de deur uitloopt bij Liverpool.

Wijnaldum wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer richting Barcelona. Vanwege de coronacrisis is de Catalaanse grootmacht echter niet in staat om met miljoenen te smijten in de transferperiode. Er zullen eerst spelers moeten worden verkocht, voordat trainer Ronald Koeman zijn selectie kan versterken. De transferwindow sluit al over twee weken, op 5 oktober, waardoor het er steeds meer op lijkt dat Wijnaldum het seizoen afmaakt als contractspeler van Liverpool.

Is Depay en Wijnaldum naar Barcelona halen verstandig?

Is het wel zo'n goed idee om de Orane-internationals aan te trekken? Lees artikel

Volgens The Athletic voelt manager Jürgen Klopp niet de noodzaak om Wijnaldum in de slotfase van de transferperiode alsnog te verkopen. De Nederlander heeft nog steeds een prominente rol in de plannen van de Duitse trainer, ondanks het recente aantrekken van Thiago Alcántara. Wijnaldum had afgelopen zondag gewoon een basisplaats in de uitwedstrijd van Liverpool tegen Chelsea (0-2).

Wijnaldum staat sinds medio 2016 onder contract bij Liverpool en de 29-jarige middenvelder kwam tot dusver tot 189 wedstrijden in het shirt van de Engelse kampioen. Naast de landstitel veroverde de voormalig speler van onder meer Feyenoord en PSV in 2019 de Champions League met Liverpool.