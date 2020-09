‘Bayern München nadert na verhoogde aanbieding overeenkomst met Ajax’

Bayern München heeft zich zijn bod op Sergiño Dest verhoogd, zo weet Sky Deutschland te melden. Der Rekordmeister zou Ajax ‘iets minder dan twintig miljoen euro’ hebben geboden. Er bestaat volgens de Duitse televisiezender nog geen akkoord, maar beide partijen komen wel steeds dichterbij een overeenkomst die Dest richting Zuid-Duitsland moet brengen.

Mochten Ajax en Bayern tot een akkoord komen, belooft een transfer snel in kannen en kruiken te zijn. Sky Deutschland claimt dat Dest er zelf al helemaal uit is met de Duitse topclub. In een eerder stadium werd gemeld dat Ajax een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro tegemoet wil zien voor de negentienjarige vleugelverdediger. Met een bod van net onder de twintig miljoen euro lijkt Bayern het door de Amsterdammers gewenste bedrag langzamerhand te naderen.

De Telegraaf stelde dinsdagochtend dat Barcelona zich bij Ajax gemeld heeft voor Dest. De Catalanen staan op het punt om Nélson Semedo te verkopen aan Wolverhampton Wanderers en kunnen pas daarna een bod uitbrengen op de Amerikaans international. Dat tijdsverlies is in het voordeel van Bayern en De Telegraaf schreef al dat Ajax een akkoord nadert met de houder van de Champions League, dat maandag een tweede bod uitbracht in Amsterdam.

Door de serieuze interesse van Bayern en Barcelona houdt niemand bij Ajax nog rekening met een langer verblijf van Dest, die voorlopig 37 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers achter zijn naam heeft staan. De vleugelverdediger kon zijn tot medio 2022 lopende contract in de Johan Cruijff ArenA afgelopen zomer verlengen, maar daar had hij geen trek in. Dest heeft aangegeven dat hij weg wil en naar verwachting wordt er nog deze week een akkoord bereikt over de transfersom.