Morata keert met transferrecord van 205 miljoen euro terug bij Juventus

Álvaro Morata keert definitief terug bij Juventus, zo meldt de Italiaanse kampioen dinsdagavond via de officiële kanalen. De 27-jarige aanvaller, afkomstig van Atlético Madrid, speelt het komende seizoen op huurbasis voor La Vecchia Signora. Juventus laat weten dat de huursom op 10 miljoen euro ligt, waarbij de club de optie heeft om hem volgend jaar voor 45 miljoen definitief over te nemen, Ook kan Morata voor 10 miljoen nog een seizoen gehuurd worden, waarna hij in de zomer van 2022 voor 35 miljoen permanent ingelijfd kan worden.

Morata, die tussen 2014 en 2016 ook al uitkwam voor Juventus, beschikt bij Atlético over een contract dat nog drie seizoenen doorloopt. De Spaanse spits werd in januari 2019 door Chelsea verhuurd aan los Colchoneros. Een halfjaar later verkaste hij definitief naar de Spaanse club. Met die deal was bijna tachtig miljoen euro gemoeid.

2014 - 'Juventus is de club waar ik altijd al heen wilde' 2016 - 'Het is mijn droom om bij Real Madrid te slagen' 2017 -... Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 22 september 2020

Morata is de laatste jaren regelmatig van club gewisseld en daardoor heeft de 33-voudig international van Spanje een record in handen. Voor hem is de afgelopen seizoenen in totaal 205 miljoen euro betaald, wat in de geschiedenis nog nooit eerder voor een Spaanse speler is neergelegd. Voor landgenoot Fernando Torres werd in het verleden in totaal 94 miljoen euro betaald door Liverpool en Chelsea.

De kersverse aanwinst kwam in zijn eerste periode in Turijn tot 27 treffers en 18 assists in 93 optredens. De ex-aanvaller van Real Madrid maakt wellicht zondag al zijn debuut namens Juventus in de uitwedstrijd tegen AS Roma. De titelhouder wilde in eerste instantie Luis Suárez overnemen van Barcelona, maar vanwege diens problemen met het Italiaanse staatsburgerschap werd de aandacht verlegd naar Morata. Laatstgenoemde is na Arthur Melo, Weston McKennie en Stefano Gori de vierde aanwinst van de nieuwe hoofdtrainer Andrea Pirlo.