Eran Zahavi deelt sneer uit richting Ajax tijdens officiële presentatie bij PSV

Erin Zahavi vervolgt zijn loopbaan bij PSV, dat de 33-jarige aanvaller dinsdagmiddag officieel presenteerde. De aanwinst van de Eindhovenaren zou vorige week op het laatste moment nog op de radar zijn verschenen van Ajax, zo wist Voetbal International te melden. Trainer Erik ten Hag verwees dit gerucht bij FOX Sports al snel naar het rijk der fabelen. Zahavi zelf komt op de persconferentie omtrent zijn presentatie in het Philips Stadion met een duidelijke mening over het hele gebeuren.

De PSV-aanwinst had eventueel ook bij Ajax kunnen spelen. "Het zou kunnen, maar ik respecteer de aanbiedingen van andere clubs en spreek er niet over", wordt Zahavi dinsdagmiddag geciteerd door onder meer De Telegraaf. "Ik ben nu bij de club die mij het graagst wilde." Na enig aandringen komt de nieuwe spits van PSV met een enigszins opvallende onthulling. "Om eerlijk te zijn, beviel het antwoord van hun kant (kant van Ajax, red.) van deze week over de situatie me niet. We weten allebei wat de waarheid is als we in de spiegel kijken. Meer hoef ik niet te zeggen lijkt me."

Zahavi vindt het daarnaast vreemd dat zijn leeftijd een onderwerp van discussie is in Nederland. "Krijg ik nou alweer een vraag over dat ik 33 ben? Hou eens op over mijn leeftijd. Ik heb Zlatan Ibrahimovic gisteren zien scoren, die is 39 jaar en maakt nog niet de indruk aan het eind van zijn loopbaan te staan. En ik al helemaal niet", aldus Zahavi, die uitkijkt naar de samenwerking met PSV-coach Roger Schmidt. "Het is een indrukwekkende coach, ik ken hem uit de Chinese competitie. Ik hou van zijn snelle spel en pressingspel. Scoren doe ik graag, maar wel als teamspeler."

All ?? on this guy yesterday ????#ShalomEran — PSV (@PSV) September 22, 2020

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou vorige week een 'ultieme poging' hebben gedaan om Zahavi naar Ajax te halen. Ten Hag kwam voorafgaand aan het duel met RKC Waalwijk (3-0) van zondag met een andere lezing. "Het is andersom. Hij is bij ons neergelegd door zijn agenten. We hebben het bekeken en uiteindelijk niet gedaan." Toen FOX Sports-verslaggever Milan van Dongen van FOX Sports ter bevestiging vroeg of Ajax dus inderdaad géén poging heeft ondernemen", reageerde de Ajax-trainer: "Nogmaals: zijn agenten hebben deze speler bij ons neergelegd."

Zaakwaarnemer Ronan Katzav reageerde in gesprek met Voetbal International op de uitlatingen van Ten Hag over de PSV-spits: "Een speler als Eran Zahavi hoef je nergens aan te bieden. Wij hebben van tien goede clubs aanbiedingen gehad voor Eran en uit respect voor die clubs doe ik daar geen mededelingen over. Bij Ajax mogen ze zeggen wat ze willen. Ik doe dat niet, ik heb een reputatie hoog te houden. Er was overigens geen enkele discussie waar Eran heen zou gaan. PSV was zijn eerste keus. Eran wilde met Schmidt werken. In China heeft hij al eens geprobeerd Eran naar Beijing te halen. Toen hebben we ook met hem gezeten. De filosofie van Schmidt spreekt ons zeer aan, Eran wilde alleen naar PSV", aldus de belangenbehartiger van Zahavi.