Lampard deelt dubbel slecht nieuws voor Kepa én hoopvol bericht over Ziyech

Chelsea gaat zich op korte termijn versterken met Edouard Mendy, zo bevestigt manager Frank Lampard tijdens de persconferentie in aanloop naar het EFL Cup-duel met Barnsley. De Senegalese doelman wordt momenteel medisch gekeurd en als dat geen problemen oplevert, verruilt hij Stade Rennes voor the Blues. Lampard laat tegelijkertijd weten dat Hakim Ziyech spoedig weer fit en inzetbaar zal zijn.

Er werd maandagavond al melding gemaakt van de aanstaande medische keuring van Mendy bij Chelsea, dat maximaal dertig miljoen euro gaat overmaken naar Stade Rennes en een vijfjarig contract heeft klaarliggen voor de 28-jarige doelman. “Ja, Mendy wordt op dit moment medisch gekeurd. Als dat geen problemen oplevert, is hij speler van Chelsea”, zo bevestigt Lampard op het persmoment in aanloop naar het duel dat woensdagavond op het programma staat. Tegen Barnsley zal overigens niet Kepa Arrizabalaga, maar Willy Caballero onder de lat staan.

Kepa ging afgelopen zondag in het met 0-2 verloren duel met Liverpool behoorlijk in de fout bij een treffer van Sadio Mané. “De beslissing om Caballero te laten spelen in de EFL Cup, was al genomen. Hij heeft briljant getraind. Met Mendy zal er meer concurrentie zijn, Kepa moet het uiterste uit zichzelf halen om een basisplaats af te dwingen”, zo tekent Goal op uit de mond van de manager van Chelsea. “In het voetbal leef je altijd in het moment. Bij een club als Chelsea heb je nu eenmaal te maken met concurrentie, dat is normaal.”

Mendy zal dinsdagavond tegen Barnsley in ieder geval nog niet van de partij zijn, maar Lampard heeft wel voor het eerst de beschikking over de van Leicester City overgekomen Ben Chilwell en de van Paris Saint-Germain overgekomen Thiago Silva. De oefenmeester deelt tevens een hoopvolle boodschap over Ziyech, die de afgelopen tijd aan de kant staat met een in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion opgelopen knieblessure. “Pulisic en Ziyech zijn ook bijna terug”, zo laat Lampard weten.