Real Madrid krijgt flinke trap na vertrek van Bale: ‘Ze moeten de grond kussen’

Gareth Bale wordt dit seizoen door Tottenham Hotspur gehuurd van Real Madrid. Zaakwaarnemer Jonathan Barnett sluit niet uit dat de Welshman daarna bij the Spurs blijft. De belangenbehartiger van de 31-jarige aanvaller laat tegelijkertijd niet na om een flinke trap na te geven aan Real Madrid, dat in 2013 101 miljoen euro neertelde om Bale los te weken bij Tottenham.

“Ja, er zijn veel mogelijkheden”, antwoordt Barnett bij talkSPORT als gevraagd wordt of Bale ook volgend seizoen nog bij Tottenham actief kan zijn. Zijn contract bij Real Madrid loopt nog door tot medio 2022. “Het is aan hem. Het belangrijkste is dat hij geniet van het voetbal en goed speelt. Zolang dat het geval is, komt het wel goed. Hij is een volwassen man en weet wat hij wil in het leven, waarschijnlijk is Gareth de meest succesvolle voetballer die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. Er zijn nog veel dingen die hij voor elkaar wil krijgen, dus we moeten het afwachten.”

Barnett bevestigt dat er ‘grotere clubs’ dan Tottenham geïnteresseerd waren in de diensten van Bale. “Het was een hele makkelijke keuze. Hij had andere opties, maar hij houdt van Totttenham en dit is wat hij wilde. Het is goed om te zien dat hij gelukkig is. Als hij deze zomer zou gaan verhuizen, was dat naar een plek waar hij weer kon lachen en gelukkig zou zijn. Er waren clubs geïnteresseerd die groter zijn dan Tottenham, maar hij moest gelukkig zijn met de club waar hij naartoe zou gaan.”

Met de overstap naar Tottenham kwam er een einde aan een dienstverband van zeven jaar bij Real Madrid, waarin hij onder meer vier keer de Champions League, vier keer het WK voor clubteams en twee keer de Spaanse landstitel won. “We waren het er allemaal over eens dat zijn tijd bij Real Madrid voorbij was. Het was vrij makkelijk toen eenmaal bleek dat Tottenham serieus geïnteresseerd was”, zegt Barnett. Bale kwam in het slot van het afgelopen seizoen amper aan spelen toe en zat tijdens de laatste twee officiële wedstrijden niet eens bij de selectie.

“Het was het gevolg van een clash tussen karakters, het feit dat hij niet gesteund werd en veel andere dingen. Voor iemand die het zo goed heeft gedaan bij Real Madrid, kreeg hij niet het respect dat hij verdiende en dat was een groot probleem. Voor wat hij heeft bereikt bij Real Madrid, zouden ze vloer moeten kussen waar hij overheen loopt”, zo is de belangenbehartiger van Bale duidelijk. “Zeven jaar lang heeft iedereen gezegd dat Gareth Bale geen Spaans spreekt. Maar hij spreekt Spaans!”

“Iedereen zegt dat Gareth Bale niks geeft om het voetbal, maar hij houdt ervan en dat is nooit veranderd”, gaat Barnett verder. “Misschien is hij andere dingen zat geraakt, maar niet het voetbal en ik hoop dat mensen dat beseffen als hij weer bij Tottenham speelt, zodat ze kunnen stoppen met onzin praten. Hetzelfde geldt voor het gepraat over golf. Er is heel veel geschreven in de Britse en Spaanse pers. Dat is allemaal zo onwaar, dat het eigenlijk crimineel is. Hij is nog steeds een speler van Real Madrid, dus ik zal verder niks zeggen. Lees het boek over een paar jaar...”