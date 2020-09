‘Onbaatzuchtige actie Sergio Ramos levert Real Madrid 25 miljoen euro op’

De spelers van Real Madrid hebben afgelopen seizoen afgezien van de bonussen die waren verbonden aan het winnen van de landstitel en Spaanse Supercup, zo brengt Cadena COPE dinsdag naar buiten. Het idee zou afkomstig zijn geweest uit de koker van aanvoerder Sergio Ramos. Vanwege de geste van de selectie van trainer Zinédine Zidane is in totaal 25 miljoen euro in de kas van Real terechtgekomen.

Het veroveren van het kampioenschap in LaLiga leverde elke speler een bonus van 700.000 euro op, terwijl aan het winnen van de Supercup een bedrag van 300.000 euro gekoppeld was. Alle 25 spelers in de selectie van de Koninklijke gingen akkoord met het voorstel van Ramos, waardoor het totaalbedrag uitkwam op 25 miljoen euro. De spelersgroep van Zidane was bereid om Real de helpende hand toe te steken om zo de negatieve gevolgen van de coronacrisis op financieel gebied tot een minimum te beperken.

De coronacrisis zorgde in het voorjaar al snel voor de nodige paniek in het Spaanse voetbal. In april maakte het bestuur van Real wereldkundig dat er afspraken waren gemaakt met de A-selectie over een tijdelijke salarisverlaging van tien tot twintig procent. De maatregel was tevens van toepassing op de bestuursleden van de Madrileense grootmacht. De beslissing om het salaris tijdelijk te verlagen leverde Real naar verluidt circa vijftig miljoen euro op. Daarnaast verdween de noodzaak om medewerkers van de club te ontslaan vnawege de coronacrisis.

Real Madrid werd afgelopen seizoen in de achtste finale van de Champions League uitgeschakeld door Manchester City. Desondanks was er voornamelijk tevredenheid over de afloop van de voetbaljaargang 2019/20. De formatie van Zidane werd met vijf punten voorsprong op nummer twee Barcelona kampioen van Spanje. Daarnaast was de Supercopa de España een prooi voor Real. In een mini-toernooi in Saudi-Arabië werd afgerekend met Valencia (halve finale) en Atlético Madrid (finale).