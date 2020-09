Evra fileert transferbeleid Manchester United in tirade van 20 minuten

Manchester United kan niet bepaald terugkijken op een zeer succesvolle transferperiode. Manager Ole Gunnar Solskjaer verwelkomde in de afgelopen periode namelijk alleen de van Ajax afkomstige Donny van de Beek. Voor voormalig linksback Patrice Evra reden om op Instagram een tirade van bijna twintig minuten af te steken over het in zijn ogen falende aankoopbeleid van the Red Devils.

"Ik word gebeld door een topdirecteur van een topclub of Matt Judge (transferonderhandelaar van Manchester United, red.) alsjeblieft zijn telefoon kan opnemen", zo verklaart Evra op zijn Instagram-pagina. "De mensen moeten weten dat wij als club juristen met mogelijke aanwinsten laten praten. Zij kijken slechts naar de cijfers, het zijn mensen die geen affiniteit hebben met de voetbalwereld. Voor een speler die 20 miljoen euro waard is moet uiteindelijk 100 miljoen euro worden neergelegd. Maar zelfs zulke spelers komen voor dat geld niet meer naar Manchester United."

Evra is bang dat de reputatie van Manchester United op het spel staat. "Mensen zoals Bobby Charlton en George Best hebben de geschiedenis van deze club gevormd", vervolgt de Fransman zijn relaas. "We moeten respect hebben voor de mensen die in 1999 en 2008 de Champions League wonnen. Nu willen sommige mensen deze erfenis kapotmaken, en met wat voor reden? Manchester United is beter dan dat." Evra weigert overigens om alle schuld bij vice-voorzitter Ed Woodward, verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid, te leggen.

"Als ik een probleem zou hebben met Ed Woodward, dan zou ik dat zeker niet op de sociale media wereldkundig maken. Ik zou hem berichten sturen en bellen en hem recht in zijn gezicht zeggen wat ik van bepaalde zaken vind. Hij krijgt van bijna alles de schuld. Ik denk echter dat het enige probleem is dat Ed vertrouwen heeft in de verkeerde mensen. Hij heeft zelfs vertrouwen in mensen van buiten de club. Iemand zoals directeur Richard Arnold zorgt voor ongelooflijke sponsordeals, waardoor er zoveel geld binnenkomt. Maar met dat geld worden geen nieuwe spelers gehaald, omdat we de verkeerde mensen met ze laten praten. Ole Gunnar Solskjaer komt in contact met spelers en praat met ze zoals Sir Alex Ferguson dat altijd deed."

"Manchester United heeft mensen in dienst die schadelijk zijn voor de club, daarom is het bittere noodzaak dat we de waarheid vertellen aan de supporters", aldus Evra, die met een opvallende onthulling komt. "Sommige mensen durven niet hardop te klagen omdat ze bang zijn dat ze in de toekomst geen werk meer krijgen. Maar dat kan mij niets schelen, ik heb Manchester United niet per se nodig. Maar ik hou wel heel erg veel van deze club."