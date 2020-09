Ajax bereikt felbegeerd akkoord met toptalent over nieuw contract

Ajax heeft met Sontje Hansen een akkoord bereikt over een nieuw contract, zo weet Voetbal International te melden. De huidige verbintenis van de achttienjarige aanvaller loopt nog door tot het einde van dit seizoen, maar hij gaat dinsdagmiddag zijn handtekening zetten onder een contract dat hem tot medio 2023 aan de Amsterdammers verbindt. Het betekent dat Hansen een langer verblijf bij Ajax verkiest boven een overstap naar een Europese topclub.

Volgens Voetbal International waren onder meer Manchester City, Juventus en Internazionale in de markt voor Hansen, maar hij heeft gekozen voor het ‘perspectief’ in Amsterdam. De jeugdinternational speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij eerder het shirt droeg van HSV Sport 1889, Zwaluwen’30 en Always Forward. Hansen maakte in december van het afgelopen jaar namens Jong Ajax zijn debuut in het betaald voetbal, waar hij voorlopig in het beloftenteam van de Amsterdammers tien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelde.

Vijf dagen na zijn debuut in Jong Ajax kreeg Hansen ook zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht, toen trainer Erik ten Hag hem kort voor tijd binnen de lijnen bracht in het met 3-4 gewonnen TOTO KNVB Beker-duel met Telstar. Een week later maakte hij ook zijn Eredivisie-debuut in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (6-1 overwinning). Komend seizoen moet Hansen zijn speelminuten gaan maken in Jong Ajax. De afgelopen tijd kampte hij met een enkelblessure, maar daarvan is hij inmiddels volledig hersteld.

Hansen is na Ryan Gravenberch, Devyne Rensch, Naci Ünüvar, Kenneth Taylor en Jurriën Timber de zesde jeugdspeler uit een veelbelovende generatie die een nieuw contract heeft getekend bij Ajax. De enige die nu nog moet volgen, is Bryan Brobbey. De achttienjarige spits is bij de Amsterdammers voorlopig nog in het bezit van een tot medio 2021 lopend contract en trainer Erik ten Hag liet eerder optekenen dat Marc Overmars ‘bezig is’ met de contractverlengingen van de veelbelovende jeugdspelers.