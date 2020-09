Barcelona meldt opvallend lage transfersom na transfer van Vidal

Arturo Vidal vervolgt zijn loopbaan bij Internazionale, zo maakt de Italiaanse club via de officiële kanalen bekend. Barcelona meldt tegelijkertijd dat i Nerazzurri één miljoen euro overmaken voor de 33-jarige middenvelder, die in principe transfervrij overstapt. De miljoen euro komt door middel van prestatiebonussen op de rekening van de Italiaanse club te staan. Vidal tekent in Milaan een tweejarig contract, met de optie op een derde jaar in het Giuseppe Meazza.

Vidal gaat bij Inter weer samenwerken met Antonio Conte, die hij in zijn periode bij Juventus ook al meemaakte. Vidal beschikte bij Barcelona over een contract tot medio 2021, maar het was al enige tijd duidelijk dat de middenvelder zijn verbintenis in Spanje niet zou uitdienen. Trainer Ronald Koeman kwam onlangs met de boodschap dat hij dit seizoen niet op speeltijd zou kunnen rekenen. Voor Inter het sein om de onderhandelingen te openen over Vidal, met als resultaat dat de Chileen zijn loopbaan vervolgt in de Serie A.

De kersverse aanwinst is na Ivan Zamorano, David Pizarro, Luis Jiménez, Gary Medel en Alexis Sánchez de zesde Chileen in de clubgeschiedenis van Inter. De middenvelder is na Achraf Hakimi, Aleksandar Kolarov, Darian Males en Georgios Vagiannidis de vijfde zomeraanwinst van Conte. Vidal maakt wellicht zaterdag al zijn debuut voor Inter, dat op die dag het nieuwe seizoen in de Serie A opent tegen Fiorentina.

Vidal kwam in zijn periode bij Barcelona tot 11 doelpunten en 10 assists in 96 wedstrijden. De routinier veroverde met de Catalaanse grootmacht eenmaal de Spaanse landstitel en één keer de Spaanse Supercup. De loopbaan van Vidal in Europa begon ooit bij Bayer Leverkusen.