Bizarre wending in transfersoap Suárez: taaltest blijkt doorgestoken kaart

Er is in de Italiaanse media grote ophef ontstaan over de taaltest die Luis Suárez vorige week donderdag heeft afgelegd in Italië. De aanvaller van Barcelona reisde af naar Perugia voor de test die onderdeel was van een mogelijke transfer naar Juventus. Volgens onder meer Sky Italia en Sport Mediaset is er echter geknoeid met de test. Suárez zou voorafgaand aan de test alle antwoorden al hebben geweten. Ook was toen al bekend dat de Uruguayaan zou slagen. De uitslag wordt derhalve als ongeldig aangemerkt, zo klinkt het. De Italiaanse autoriteiten gaan de zaak nu intensief onderzoeken.

Bovengenoemde Italiaanse media baseren zich op onderzoek van de Guardia di Finanza, een militaire politiedienst die verantwoordelijk is voor de opsporing van fiscale delicten en economische fraude. Suárez onderging de test om een Italiaans paspoort te kunnen bemachtigen. Alleen op deze manier zou een transfer richting Juventus door kunnen gaan. Italiaanse clubs mogen per transferperiode slechts twee spelers van buiten de Europese Unie aantrekken en La Vecchia Signora zit door de komst van Arthur Melo en Weston McKennie al aan deze limiet. Suárez komt door de afkomst van zijn vrouw in aanmerking voor Italiaans staatsburgerschap en zou met een Italiaans paspoort alsnog speler van de grootmacht uit Turijn kunnen worden.

Inmiddels is duidelijk geworden dat La Vecchia Signora niet langer bezig lijkt te zijn met Suárez. Men is van plan om de van Atlético Madrid afkomstige Álvaro Morata op korte termijn te presenteren als nieuwe spits. Suárez op zijn beurt is de beoogde nieuwe aanvalsleider van Atlético. De 33-jarige aanvaller moet eerst nog wel tot overeenstemming komen met Barcelona over het ontbinden van het tot 2021 lopende contract. Trainer Ronald Koeman heeft hem in ieder geval niet meer nodig, zo werd onlangs duidelijk.

RAC1 meldde vorige week al dat het verkrijgen van een paspoort een langdurig proces zou worden voor Suárez. Het proces is waarschijnlijk niet afgerond voor het einde van de transferperiode, en de deadline van de inschrijving van spelers voor de groepsfase van de Champions League, op 5 oktober. Donderdag werd in de Italiaanse pers opnieuw verzekerd dat Edin Dzeko de eerste keus is van Juventus. Inmiddels is Morata hem voorbijgestreefd als topkandidaat voor trainer Andrea Pirlo.