De Telegraaf: Barcelona meldt zich bij Ajax en hoort vraagprijs

Barcelona heeft zich officieel bij Ajax gemeld bij Sergiño Dest, zo meldt De Telegraaf. Net nu de negentienjarige rechtsback hard op weg lijkt naar Bayern München, willen de Catalanen de Amerikaans international inlijven. Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft de transfervoorwaarden aan Barcelona laten weten. Door de financiële positie van Barça heeft Bayern volgens de krant nog altijd de beste papieren voor Dest.

Barcelona heeft een goede band met Overmars, oud-speler van de Catalanen, waardoor de lijntjes kort zijn tussen beide partijen. De Spaanse topclub bekijkt de mogelijkheden om Dest in te lijven, maar kan niet vrij handelen op de transfermarkt door afspraken met de Spaanse regering. Als onderdeel van een steunpakket in verband met de coronacrisis is Barcelona gebonden aan strikte regels. Alle clubs uit LaLiga zijn de afgelopen maanden financieel geholpen door de staat. Daarbij heeft Barcelona de afspraak gemaakt dat een transfer pas mag worden afgerond als daar honder procent extra inkomsten tegenover staan.

Ten Hag over Dest: 'Toch mooi dat er zoveel belangstelling is voor spelers Ajax'

Hierdoor wacht Memphis Depay nog altijd op zijn overstap van Olympique Lyon naar het team van Ronald Koeman. Barcelona verkoopt Nélson Semedo aan Wolverhampton Wanderers, waardoor er financiële ruimte wordt gemaakt voor de komst van een nieuwe rechtsback. Omdat de overstap van Semedo nog niet officieel is afgerond, kan Barcelona nog geen bod uitbrengen en is het tijdverlies in het voordeel van Bayern. De Duitse grootmacht bracht maandag een tweede bod uit op Dest en volgens De Telegraaf naderen beide clubs een akkoord over de transfersom. Ajax zou inzetten op een vast bedrag van twintig miljoen euro en vijf miljoen aan bonussen.

Door de serieuze interesse van Bayern en Barcelona houdt niemand bij Ajax nog rekening met een langer verblijf van Dest. De negentienjarige back kon zijn tot medio 2022 lopende contract in de Johan Cruijff ArenA afgelopen zomer verlengen, maar daar had hij geen trek in. Dest heeft aangegeven dat hij weg wil en naar verwachting wordt er nog deze week een akkoord bereikt over de transfersom.