Sam Lammers ruilt PSV definitief in voor avontuur in de Serie A

Sam Lammers ruilt PSV definitief in voor Atalanta, zo maken beide clubs dinsdag officieel wereldkundig. Er ligt een definitief akkoord op tafel over de transfer van de 23-jarige aanvaller, die per direct richting de Serie A vertrekt. Het Eindhovens Dagblad meldde vorige week al dat de transfersom op circa tien miljoen euro ligt. Eran Zahavi, de beoogde opvolger van Lammers, wordt dinsdagmiddag officieel gepresenteerd door PSV.

"Wij wilden heel graag met Sam verder, maar hij heeft toch een andere keuze gemaakt", verklaart technisch manager John de Jong op de clubsite van PSV. "Dat vinden we erg jammer, maar we wensen hem het beste." Lammers benadrukt dat het geen gemakkelijke beslissing is geweest. "Ik heb hier bijna tien jaar gespeeld en ben vanuit de jeugd doorgestroomd naar het eerste elftal. Uiteindelijk kies ik nu voor het spelen in een topcompetitie, omdat ik denk dat dit het beste is voor mijn ontwikkeling. Graag wil ik PSV bedanken voor de kansen die ik heb gekregen."

De Jong prijst het feit dat Lammers zich ondanks de transferperikelen is blijven inzetten voor PSV. "We hebben stevige onderhandelingen gevoerd, maar altijd met respect voor elkaar. Als partijen moeilijk op één lijn komen of van mening verschillen, heeft dat niet zelden invloed op de werkhouding. Sam heeft zijn hoofd geen moment op hol laten brengen en dat tekent zijn karakter en houding. Daarom hebben we ook niet getwijfeld of we hem tegen FC Groningen wel moesten opstellen", aldus de PSV-bestuurder.

De door PSV opgeleide Lammers debuteerde in 2016 in de hoofdmacht van PSV. Hij verlaat het Philips Stadion met 6 doelpunten en 1 assist in 29 duels achter zijn naam. De vertrekkende aanvaller werd tussendoor verhuurd aan sc Heerenveen. Lammers beschikte bij PSV over een contract dat nog een jaar doorliep. De spits is na Aleksey Miranchuk, Simone Muratore, Cristian Romero en Cristiano Piccini de vijfde zomeraanwinst van Atalanta.