Kerk hakt knoop door en bereikt akkoord over vierjarig contract

Gyrano Kerk verkast waarschijnlijk naar de Serie A. De Telegraaf meldt maandag dat de aanvaller van FC Utrecht een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Cagliari over een contract voor vier seizoenen. Het is nu wachten op een persoonlijk akkoord tussen beide clubs. De Eredivisie-club zou inzetten op een transfersom van rond de tien miljoen euro.

Er is nog een serieus gattussen vraag en aanbod. Waar FC Utrecht denkt aan tien miljoen, heeft Cagliari een bod van maximaal zeven miljoen euro neergelegd in de Domstad. Technisch directeur Jordy Zuidam verkeert in een uitstekende onderhandelingspositie, daar het contract van Kerk in Stadion Galgenwaard nog drie jaar doorloopt. Trainer John van den Brom wil Kerk er het liefst bijhouden dit seizoen. De club beseft echter ook dat Kerk in sportief en financieel opzicht een grote stap kan maken.

Eerder op de dag meldde dezelfde krant al dat Cagliari een van de serieuze kanshebbers was op de komst van Kerk. Drie clubs zouden concreet zijn, waaronder ook Hellas Verona. Mocht Kerk verkocht worden, dan heeft de club met Daniel Arzani al een vervanger in huis. De Australische buitenspeler kwam deze transferperiode op huurbasis over van Manchester City.

Cagliari eindigde vorig seizoen als dertiende in de Serie A en wil in de huidige voetbaljaargang beter voor de dag komen. Een verplichte optie tot koop zorgde ervoor dat de eerder gehuurde Marko Rog en Giovanni Simeone, de oudste zoon van Diego Simeone, voor een bedrag tussen 25 tot 30 miljoen euro definitief aan de selectie zijn toegevoegd. Ook de transfervrije komst van Diego Godin van Internazionale staat op het punt om afgerond te worden. Verder kwam Razvan Marin op huurbasis van Ajax naar Sardinië, inclusief een verplichte optie tot koop.