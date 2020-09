Bosz lijkt mis te grijpen: ‘Praten met PSG en Everton, maar niet met hen’

Het getouwtrek om Santiago Arias is in volle gang. Bayer Leverkusen is nadrukkelijk in de markt voor Santiago Arias, al is het nog maar de vraag of de Colombiaanse rechtsback naar de club van trainer Peter Bosz vertrekt. Volgens Andrea Berta, technisch directeur van Atlético, liggen de Duitsers bepaald niet in poleposition wat betreft het aantrekken van de voormalig PSV'er.

"We praten met AS Roma, Everton en Paris Saint-Germain, maar niet met Bayer Leverkusen", zo laat Berta optekenen in de Spaanse media. De Atlético-bestuurder sluit een tussentijds vertrek van Arias uit het Wanda Metropolitano echter niet uit. "Een huurdeal met een verplichte koopoptie na tien gespeelde wedstrijden is een optie." Volgens AS zou de koopoptie tussen de tien en twaalf miljoen euro liggen. Atlético zou Arias liever direct verkopen voor zeven miljoen euro, zo klinkt het in de Spaanse media.

De berichtgeving van Kicker en BILD staat weer haaks op de uitspraken van Berta. Volgens de Duitse kranten beschikt Bayer Leverkusen juist over goede papieren om Arias in de slotfase van de transferperiode naar Duitsland te halen. Arias, met een contract tot 2023 bij los Colchoneros, moet Kieran Trippier en Sime Vrsaljko voor zich dulden in de selectie van trainer Diego Simeone. Een tussentijds vertrek lijkt derhalve de beste oplossing te zijn voor alle partijen.

Arias wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij de Spaanse club. In de afgelopen namen kwamen onder meer Napoli, Internazionale, Wolverhampton Wanderers en Newcastle United voorbij in het geruchtencircuit. Een definitieve deal kwam tot dusver echter niet van de grond. De vleugelverdediger speelt sinds medio 2018 voor Atlético, dat destijds elf miljoen euro overmaakte naar PSV.