‘PSV wil zakendoen met Barcelona en meldt zich voor toptalent’

PSV heeft bij Barcelona aangeklopt voor Pedri, zo verzekert Mundo Deportivo dinsdag. De Eindhovenaren zien in de zeventienjarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder een welkome versterking. Mocht technisch manager John de Jong erin slagen om Pedri aan te trekken, dan zal het toptalent naar alle waarschijnlijkheid op huurbasis naar het Philips Stadion komen.

Ondanks zijn jonge leeftijd kwam Pedri vorig seizoen al tot 36 wedstrijden in de Segunda División namens Las Palmas, waarin hij 4 keer tot scoren kwam. Barcelona telde deze transferperiode vijf miljoen euro voor hem neer om hem naar het Camp Nou te halen. De kans dat Barcelona hem verkoopt is dan ook klein; en verhuurperiode van een seizoen lijkt eerder tot de mogelijkheden te behoren. PSV zou zich inmiddels officieel bij Barcelona hebben gemeld.

"Met Pedri brengen we een van de meest getalenteerde spelers van zijn generatie naar het Camp Nou. Hij brengt het enthousiasme en de ambitie naar de club die we nodig hebben voor het nieuwe project", zei Josep Maria Bartomeu, voorzitter van Barcelona, op 20 augustus bij de presentatie van de miljoenenaankoop. Hoofdtrainer Ronald Koeman liet de nieuweling in de voorbereiding reeds drie keer opdraven in de oefenduels. Pedri begon echter slechts eenmaal als basisspeler.

Pedri zou een van de twaalf namen zijn die door Koeman is geplaatst op de zogenoemde 'zwarte lijst', een lijst van spelers die mogen vertrekken. Bij PSV kan hij de kans krijgen op zich verder te ontwikkelen in de Eredivisie en mogelijk ook in de Europa League. De ploeg van Roger Schmidt neemt het donderdag in de voorrondes op tegen het Sloveense Mura.