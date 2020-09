Arsenal wil prijs drukken met middenvelder

Leeds United volgt de verrichtingen van Ruslan Malinovskyi op de voet. De Oekraïense middenvelder speelt sinds een jaar in het shirt van het Italiaanse Atalanta. (Daily Telegraph)

In een poging om de vraagprijs van Atlético Madrid te drukken, hebbenLucas Torreira in ruil aangeboden.