Nathan Aké overleeft vuurdoop voor Manchester City ternauwernood

Manchester City is het Premier League-seizoen begonnen met een overwinning. Het elftal van trainer Josep Guardiola won maandagavond vooral dankzij een sterke eerste helft bij Wolverhampton Wanderers: 1-3. Nathan Aké debuteerde als basisspeler voor City en overleefde zijn vuurdoop uiteindelijk, ondanks een zeer hectische slotfase. Kevin De Bruyne, Phil Foden en Gabriel Jesus maakten de doelpunten voor de bezoekers.

Aké kon centraal achterin bij City direct rekenen op een basisplaats, omdat Aymeric Laporte en Eric García beiden niet fit waren. De Oranje-international vormde het hart van de defensie samen met John Stones en beleefde aanvankelijk een probleemloze avond op Molineux. City had in de eerste helft weinig te duchten van Wolverhampton en kwam in de twintigste minuut verdiend op voorsprong. Kevin De Bruyne werd in de zestien gevloerd door Romain Saïss, waarna de Belgische middenvelder de strafschop die volgde zelf overtuigend benutte: 0-1.

City had vlak daarvoor overigens al een penalty geclaimd, maar scheidsrechter Andre Marriner trapte niet in een opzichtige duikeling van Raheem Sterling. Wolverhampton oogde verder tandeloos en moest na ruim een halfuur voetballen ook de 0-2 incasseren. Foden speelde De Bruyne in, waarna die Sterling aan het werk zette. Laatstgenoemde had vervolgens in het strafschopgebied weer oog voor Foden, die de bal uiteindelijk eenvoudig binnen kon schieten.

City ging zo met een comfortabele voorsprong rusten, maar Wolverhampton had kort na de onderbreking wat terug kunnen doen via Daniel Podence. De spits werd in stelling gebracht door Adama Traoré, maar zijn inzet scheerde uiteindelijk rakelings voorbij het doel van Ederson Moraes. Even later kreeg ook Rubén Neves een goede schietkans, maar ditmaal schoot Kyle Waker Ederson te hulp vlak voor de doellijn.

Wolverhampton kwam steeds beter in de wedstrijd en kreeg na precies een uur een derde grote kans. Opnieuw Traoré bracht de bal in de zestien, waarna Raul Jiménez van dichtbij naast schoot. Daarna ging de storm van de thuisploeg even liggen, maar twaalf minuten voor tijd volgde plots toch de aansluitingstreffer. Podence legde de bal vanaf de rechterflank fraai op het hoofd van Jiménez, die tussen twee verdedigers van City in prachtig raak kopte: 1-2. Bij Wolverhampton had de achttienjarige Fábio Silva, onlangs voor circa veertig miljoen euro overgenomen van FC Porto, ondertussen zijn opwachting gemaakt. City wankelde in de slotfase, maar bleef uiteindelijk toch overeind en sloeg in de blessuretijd nogmaals toe via Gabriel Jesus. Aké, die de negentig minuten volmaakte, kan zodoende met een goed gevoel terugkijken op zijn debuut.