Veelbesproken Van Hooijdonk houdt NAC Breda soeverein aan kop

NAC Breda is na maandagavond nog altijd foutloos in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won ook de vierde wedstrijd van het seizoen, op bezoek bij Jong FC Utrecht: 0-2. Sydney van Hooijdonk, die zijn vertrekwens heeft uitgesproken, was met een assist en doelpunt belangrijk voor de Bredanaars.

Bij NAC moest Lex Immers al na tien minuten van het veld. De van ADO Den Haag overgekomen middenvelder hield veel pijn over aan een elleboog op zijn tanden van Giovanni Troupée en werd vervangen door Nick Venema. Laatstgenoemde werd koud negen minuten in het veld diepgestuurd door Sidney van Hooijdonk en rondde vervolgens knap met links af: 0-1.

Na de openingstreffer werd Jong FC Utrecht sterker en kwamen er kansen voor Othman Boussaid en Mohamed Mallahi, maar beide keren greep NAC-doelman Nick Olij goed in. Ook in de tweede helft was Utrecht de betere ploeg, maar NAC sloeg een klein kwartier voor tijd op de counter toe. Een vlotlopende aanval eindigde via Venema en Mounir El Allouchi bij Van Hooijdonk, die koelbloedig afrondde: 0-2.