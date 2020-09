Ibrahimovic bevestigt ongelofelijke scherpte; Dijks speelt negatieve hoofdrol

AC Milan is het seizoen in de Serie A begonnen met een verdiende overwinning op Bologna. Dankzij twee doelpunten van topschutter Zlatan Ibrahimovic, die over twee weken 39 jaar wordt, won de ploeg van Stefano Pioli met 2-0. Mitchell Dijks speelde een negatieve hoofdrol door met rood van het veld gestuurd te worden.

Milan had in het eerste helft veruit het meeste balbezit, al konden i Rossoneri het Bologna in verdedigend opzicht niet heel lastig maken. Ismaël Bennacer hielp namens Milan een enorme kans om zeep, door van dichtbij hoog over te schieten. Even later Ibrahimovic het op fraaie wijze wél af. Een fenomenale voorzet van Theo Hernández belandde op het hoofd van de ervaren spits, die doelman Lukasz Skorupski kansloos liet: 1-0.

Vlak na rust besliste Milan de wedstrijd. Bennacer werd op de scheidslijn van het strafschopgebied neergelegd, waarna de VAR oordeelde dat het binnen de zestien was. De penalty die volgde werd door Ibrahimovic op ongenadige wijze de kruising in geramd: 2-0. In het restant van de wedstrijd miste de Zweed één-op-één met doelman Skorupski, terwijl Bologna aan de andere kant in de persoon van Federico Santander de paal raakte.

In de 88ste minuut werd Dijks van het veld gestuurd. De ex-Ajacied kwam in de eerste helft nog goed weg, toen hij met twee benen in kwam vliegen op Samuel Castillejo. Het leverde Dijks slechts geel op, maar in de absolute slotfase van het duel moest hij alsnog vertrekken. Dijks werd bestraft met een tweede gele kaart voor het vasthouden van Alexis Saelemaekers, die bezig was aan een veelbelovende counter.