Derksen tempert euforie rondom Ajacied: ‘Ik vind het een beetje overdreven’

Mohammed Kudus blonk zondagmiddag uit voor Ajax in de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0 zege). De deze transferperiode van FC Nordsjaelland overgekomen Ghanees kreeg van trainer Erik ten Hag een kans op het middenveld en werd met zijn sterke spel uiteindelijk uitgeroepen tot de man van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Kudus speelde centraal op het middenveld, maar Hans Kraay junior verwacht dat hij op termijn als nummer tien zal komen te spelen.

Kudus vormde tegen RKC samen met Edson Álvarez het centrale blok op het middenveld van Ajax, waar Quincy Promes als nummer tien speelde. De twintigjarige Ghanees gaf na afloop echter aan het liefst als nummer tien te spelen. "Kudus is het beste als nummer tien. Promes heeft het vorig seizoen aan de linkerkant goed gedaan, waar nu Tadic staat. Maar Tadic heeft het in de spits goed gedaan. Ik kan me dus niet aan de indruk onttrekken dat Ten Hag Kudus straks op tien zet, Promes op links en Tadic als valse spits", zegt Kraay junior. Een dergelijke omzetting zou waarschijnlijk ten koste van Zakaria Labyad gaan, die in de eerste twee duels van Ajax dit seizoen als midvoor fungeerde. "Kudus heeft een smerige versnelling, beschikt over een passeerbeweging buitenom en hij heeft een goed linkerbeen", aldus Kraay junior.

Collega-analist René van der Gijp is teleurgesteld over de manier waarop Promes dit seizoen speelt als nummer tien. Hij benadrukt dat de Oranje-international veel beter tot zijn recht komt als vleugelaanvaller. "Promes speelt nu voor de tweede keer op het middenveld bij Ajax en het is de tweede twee keer dat je hem niet ziet. Hij is een vleugelspits", aldus Van der Gijp, die de bewondering voor Kudus deelt met Kraay junior. "Die jongen is comfortabel aan de bal."

De eveneens aanwezige Johan Derksen tempert de euforie rondom Kudus en wijst op diens prijskaartje van naar verluidt negen miljoen euro. "Ik vind het een beetje overdreven dat er nu heel erg opgewonden wordt gedaan over die Kudus. Maar dat is gewoon een dure aankoop van negen miljoen euro, hè. Hij moet ook presteren", zegt de ervaren analist. "Dat is wel zo, maar Marin kostte twaalf miljoen euro en Bandé kostte ook negen miljoen euro", verwijst Van der Gijp naar twee miskopen van Ajax uit het recente verleden.