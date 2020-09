‘Real Madrid overweegt spotgoedkope gedroomde concurrent voor Benzema’

Edinson Cavani is door zijn entourage aangeboden bij Real Madrid, zo meldt Marca. De 33-jarige spits vertrok in mei bij Paris Saint-Germain en wist nog geen nieuwe club te vinden. Real overweegt de Uruguayaan transfervrij binnen te halen, maar zit met zijn hoge salariseisen in de maag.

Cavani was in een eerder stadium deze zomer dichtbij een overgang naar Benfica, maar die overgang ketste af op de exorbitante eisen van de aanvaller. Het binnenhalen van Cavani kost volgens Marca minimaal zeven miljoen euro per jaar. Bovendien is een contractduur van één jaar onbespreekbaar voor de Zuid-Amerikaan: hij wil minimaal voor twee seizoenen tekenen.

Voor trainer Zinédine Zidane van Real Madrid zou Cavani kunnen fungeren als de ideale stand-in voor Karim Benzema. Momenteel geldt Luka Jovic als alternatief voor de centrumspits, maar de 22-jarige Serviër heeft in zijn eerste jaar in Madrid nauwelijks indruk kunnen maken. Real beschikt met Borja Mayoral, die terug is gekeerd van een tweejarige huurperiode bij Levante, nog over een derde spits.