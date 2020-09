Derksen ziet ‘topspeler voor de Eredivisie’: ‘Een beetje wat Messi ook heeft’

Vangelis Pavlidis heeft afgelopen week grote indruk gemaakt op Johan Derksen en René van der Gijp. De aanvaller van Willem II wist tegen zowel Progrès Niedercorn (Europa League) als Heracles Almelo (Eredivisie) tweemaal te scoren en was bij vlagen ook onnavolgbaar met zijn dribbels, zo wordt maandagavond geconstateerd bij Veronica Inside.

Pavlidis is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Willem II, dat de 21-jarige Griek een jaar geleden voor 250.000 euro oppikte bij het Duitse VfL Bochum. Hij speelde in het verleden ook nog even op huurbasis voor Borussia Dortmund en begint zijn belofte nu eindelijk in te lossen. "Ik was bijzonder onder de indruk van die spits van Willem II. Hij is eigenlijk een weggevertje van Borussia Dortmund, maar hij is voor de Eredivisie echt een topspeler", vindt Derksen.

Collega-analist Van der Gijp wijst op de kwaliteiten van Pavlidis aan de bal. "Hij houdt de bal best dicht bij zichzelf en durft vervolgens ook met de bal heel dicht bij de tegenstander te komen", zegt de oud-aanvaller. "Een beetje wat Messi ook heeft", vult Derksen enthousiast aan. Van der Gijp: "Ja, maar dan op een andere manier. Hij rent dan naar de tegenstander, waarna hij op het allerlaatste moment een beslissing maakt. De tegenstander heeft daar toch moeite mee. Die jongen speelt hartstikke goed."

"Hij is hartstikke snel met de bal aan de voet", gaat Derksen verder. "In het strafschopgebied worden de verdedigers toch wat voorzichtig, want de bal ligt zo op de stip. Daar maakt die jongen goed gebruik van." De eveneens aanwezige Hans Kraay junior merkt op dat Griekenland dit seizoen sowieso goed vertegenwoordigd is in de Eredivisie, want Pavlidis’ landgenoot Georgios Giakoumakis maakte in de eerste twee speelronden al veel indruk namens VVV-Venlo met drie doelpunten en een assist. De 25-jarige Giakoumakis werd onlangs door de Limburgers opgepikt bij AEK Athene. "Die hebben ze voor 180.000 of 190.000 euro gehaald", weet Kraay junior. "Hij kan wel wat. Hij maakte drie geweldige goals bij FC Emmen." Derksen deelt de bewondering voor Giakoumakis. "Maar ik vind hem als voetballer veel minder dan die jongen van Willem II, hoor", besluit de ervaren analist.