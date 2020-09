De Graafschap wordt met 7-3 afgeslacht door beloftenploeg

De Graafschap heeft maandagavond een dramatische avond beleefd in Alkmaar. De ploeg van trainer Mike Snoei ging met een 7-3 nederlaag van het veld tegen Jong AZ. Tot overmaat van ramp verloor De Graafschap ook nog aanvoerder Ralf Seuntjens met een ogenschijnlijk zware blessure.

Jong AZ raasde in de eerste helft als een ware wervelwind over De Graafschap heen. In de veertiende minuut opende Mohamed Taabouni de score, door na een steekbal van Zakaria Aboukhlal de verre hoek te raken: 1-0. Aboukhlal tekende zeven minuten later zelf voor de tweede treffer van AZ, nadat verdediger Jordy Tutuarima de bal zomaar inleverde: 2-0. Thijs Oosting kopte daarna bij de tweede paal de 3-0 binnen, na een perfecte voorzet van Maxim Gullit vanaf de linkerflank.

Daarmee was het nog niet gedaan voor de Alkmaarders, want zeven minuten voor rust scoorde Hakon Evjen na een prachtige individuele actie. De middenvelder dribbelde de zestien van De Graafschap binnen en vond met links de verre hoek: 4-0. Evjen zette drie minuten later Taabouni vrij voor doelman Rody de Boer, die kansloos was op de inzet van de rechtsbuiten: 5-0.

Ralf Seuntjens deed op slag van rust wat terug voor De Graafschop, door een rebound binnen te tikken: 5-1. Vlak daarna liep Seuntjens een ogenschijnlijk zware enkelblessure op na een trap van Tijs Velthuis, die geel kreeg. De Graafschap bleef na rust geloof houden in een resultaat en werd daarin gesterkt door een vroeg doelpunt. Elmo Lieftink promoveerde een schot van Daryl van Mieghem met zijn lichaam tot treffer: 5-2.

Het lukte De Graafschap echter niet om daarna door te drukken. Het was juist Jong AZ dat opnieuw scoorde. Tijani Reijnders kwam vanaf de linkerflank naar binnen en plaatste de bal van een meter of zeventien prachtig in de verre hoek: 6-2. Evjen werd vervolgens met een tweede gele kaart van het veld gestuurd en Van Mieghem deed wat terug voor De Graafschap, door een hoge voorzet in één keer binnen te volleren: 6-3. Het slotakkoord was voor Aboukhlal, die de bal afsnoepte van Jasper van Heertum: 7-3.