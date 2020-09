Ahmed Aboutaleb stuurt Feyenoord dreigbrief met keiharde eis

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft Feyenoord maandag een brief gestuurd waarin hij eist dat de club meer maatregelen neemt om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan. Zondagmiddag ontstond er ophef omdat onder meer bij Feyenoord - FC Twente er onvoldoende afstand werd gehouden door supporters van de Rotterdamse club.

Supporters in De Kuip hielden zich zondag niet aan alle coronaregels: veel fans droegen geen mondkapje en op de parterrevakken, de tribunes die het dichtst bij het veld zitten, werd niet altijd anderhalve meter afstand gehouden, ondanks dat fans erop werden aangesproken. De taferelen leidden tot een storm van kritiek, onder meer van minister-president Mark Rutte. "Je moet het gewoon niet doen. Het is heel dom, want zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op", reageerde Rutte bij RTL Nieuws op de situatie in de Nederlandse stadions het afgelopen weekend. De premier reageerde hard toen hij de vraag gesteld kreeg of het te regelen is in stadions om supporters stil te krijgen. "Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. Gewoon de wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen."

Feyenoord reageerde vrijwel onmiddellijk op de harde woorden van Rutte en liet aan het Algemeen Dagblad weten dat het nog meer gaat doen om aan alle coronaregels te voldoen. "Feyenoord snapt de frustratie bij de premier over de oplopende cijfers. Die delen alle voetbalclubs, want ook wij worden echt keihard getroffen door de pandemie", zei een woordvoerder onder meer. Feyenoord benadrukte dat de club 'afgelopen weekeinde bijna 400 (volgens RTV Rijmond 380, red.) stewards had om de mensen te begeleiden, te herinneren aan de regels en aan te spreken wanneer deze niet werden nageleefd'.

Dat is echter niet voldoende voor Aboutaleb: de burgemeester van Rotterdam heeft de keiharde eis neergelegd bij de club dat er nog eens 25 beveiligers bij moeten in De Kuip, die specifiek controleren op het houden van anderhalve meter afstand in de Kuip, meldt RTV Rijnmond. Aboutaleb dreigt met drastische maatregelen als de supporters zich alsnog niet aan de regels houden en overweegt dan nadrukkelijk om geen publiek meer toe te staan bij thuiswedstrijden van Feyenoord, zo klinkt het.