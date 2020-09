‘Sami Khedira kan na vertrek bij Juventus absolute toptransfer maken’

Juventus is er nog altijd niet uit met Sami Khedira over een ontbinding van diens contract. De grootmacht uit Turijn wil de Duitse middenvelder per direct van de loonlijst schrappen, maar de partijen komen er vooralsnog niet uit over een financiële afwikkeling. Ondertussen houden twee clubs de situatie rondom de 33-jarige Khedira nauwlettend in de gaten: Paris Saint-Germain en Galatasaray.

Khedira heeft nog een contract tot medio 2021 bij Juventus, maar de club wil het liefst nu al breken. De veteraan komt niet voor in de plannen van nieuwbakken trainer Andrea Pirlo en drukt met een weeksalaris van 140.000 euro onnodig zwaar op de begroting van la Vecchia Signora. Juventus wil het contract van Khedira graag ontbinden, maar de Duitser wil een volledig jaarsalaris meekrijgen, terwijl de club vooralsnog niet verder wil gaan dan de helft, weet Sky Italia.

De verwachting in Italië is dat de partijen uiteindelijk een middenweg zullen vinden, waardoor een vertrek van Khedira vermoedelijk snel zal volgen. De mannetjesputter werd vijf jaar geleden transfervrij opgepikt bij Real Madrid en werd onder meer vijfmaal landskampioen van Italië met Juventus. Mede door blessureleed kwam hij in vijf seizoenen in alle competities tot ‘slechts’ 145 wedstrijden voor de formatie uit Turijn. Daarin was hij goed voor 21 doelpunten en 13 assists.

Khedira moest vorig jaar zelfs een hartoperatie ondergaan, maar ligt desondanks nog altijd goed in de markt. Sky Deutschland weet maandagavond te melden dat PSG wel heil zien de komst van de 77-voudig international van Duitsland, die in 2014 wereldkampioen werd met die Mannschaft, terwijl Sky Italia verzekert dat ook Galatasaray wil toeslaan zodra Khedira een transfervrije status bemachtigt. Bij PSG zou Khedira herenigd kunnen worden met Thomas Tuchel: de huidige hoofdtrainer van de Fransen was in het seizoen 2004/05 assistent-trainer van VfB Stuttgart Onder-19, destijds het team van Khedira.