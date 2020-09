Juventus rouwt niet lang om mislopen Suárez en slaat voor tien miljoen toe

Álvaro Morata keert definitief terug bij Juventus, zo melden onder meer Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio. La Vecchia Signora is volledig akkoord met Atlético Madrid over een huurperiode van minimaal één jaar. Morata komt in plaats van Barcelona-aanvaller Luis Suárez, die op het laatste moment voor Atlético Madrid heeft gekozen.

Juventus huurt Morata in eerste instantie voor een bedrag van tien miljoen euro. Na het eerste jaar hebben de Italianen de optie om de 27-jarige Spanjaard definitief in te lijven voor 45 miljoen euro. Juventus kan er ook voor kiezen om Morata een extra jaar te huren voor nog eens tien miljoen euro. Na afloop van dat tweede seizoen bedraagt de koopoptie vervolgens 35 miljoen euro. In totaal zal Juve dus 55 miljoen euro betalen voor Morata, mocht hij definitief binnengehaald worden.

Zo keert Morata terug bij de club waar hij tussen 2014 en 2016 al onder contract stond. De 33-voudig international speelde in twee jaar tijd 93 officiële duels voor Juventus, waarin hij 27 goals maakte en 18 assist leverde. Zijn prestaties in Turijn deden Real Madrid destijds besluiten om Morata's terugkoopclausule ter waarde van dertig miljoen euro te activeren. Na een jaar in Madrid werd hij verkocht aan Chelsea. Weer anderhalf jaar later werd Morata speler van Atlético Madrid.

Wekenlang leek het erop dat Suárez naar Turijn zou komen. De Uruguayaan was al persoonlijk akkoord met Juventus over een tweejarig dienstverband, maar vanwege complicaties wat betreft het verkrijgen van het Italiaans staatsburgerschap ketste de overgang af. De 33-jarige Suárez is volgens Romano akkoord met Atlético Madrid, waar hij op zeer korte termijn gepresenteerd wordt.

Onduidelijk is wat de gevolgen van de transfer van Morata zijn voor Edin Dzeko. Ondanks een persoonlijk akkoord met de 34-jarige spits van AS Roma is zijn overgang naar Juventus nog altijd niet afgerond. Roma wil Dzeko alleen laten vertrekken indien Arek Milik over genomen kan worden van Napoli. Volgens Romano ligt er inmiddels een akkoord tussen Roma en Napoli over een transfersom van 25 miljoen euro, en hoeft alleen Milik nog in te stemmen met een overgang naar de hoofdstad van Italië.