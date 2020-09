Calvin Stengs komt genadig weg met doodschop op Kenneth Paal

De aanklager betaald voetbal heeft Calvin Stengs voor twee wedstrijden (plus één voorwaardelijk) geschorst. De vleugelaanvaller van AZ werd zaterdag tegen PEC Zwolle (1-1) weggestuurd vanwege een harde trap van achteren op het been van Kenneth Paal van PEC Zwolle.

AZ gaat niet in beroep tegen de schorsing, waardoor Stengs de uitwedstrijden tegen Fortuna Sittard (zaterdag 26 september) en Sparta (zondag 4 oktober) moet missen. De 21-jarige Stengs zal zodoende pas na de interlandbreak weer in actie kunnen komen. Overigens werd hij door interim-bondscoach Dwight Lodeweges opgenomen in de 38-koppige voorselectie van het Nederlands elftal.

Het incident tegen PEC Zwolle was arbiter Serdar Gözübüyük in eerste instantie ontgaan, maar na tussenkomst van de videoscheidsrechter kon Stengs alsnog inrukken. De aanvaller van AZ ging bij een verdedigende actie van achter met gestrekt been in op Paal en leek aanvankelijk te ontsnappen aan een straf. Na tussenkomst van de VAR en het bekijken van de beelden aan de zijlijn door Gözübüyük kon hij echter toch inrukken.

Trainer Arne Slot van AZ verklaarde na afloop dat de impact van de overtreding meegewogen had moeten worden: slachtoffer Paal stond binnen enkele seconden op en nam direct weer deel aan het spel. "Ik zie op een rare plek een contactmoment", aldus Slot. "Het is aan de VAR en de scheidsrechter om in te schatten hoe groot de impact is. Die impact was er totaal niet, want hij staat gewoon op. Het is wel een rare overtreding. Dus dat de VAR er in eerste instantie naar kijkt, snap ik volledig, maar dat er vervolgens niet volgens mijn logica naar wordt gekeken, snap ik minder."

Thomas Lam

Ook bij PEC Zwolle werd een speler van het veld gestuurd. Thomas Lam kon inrukken na een trap na richting AZ-spits Ferdy Druijf. Die overtreding wordt Lam zwaarder aangerekend door de aanklager, want hij wordt drie wedstrijden, plus één voorwaardelijk, geschorst. Lam is daardoor afwezig in de thuisduels met Sparta Rotterdam en PSV en de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.