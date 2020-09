Chelsea heeft beet voor transferrecord: vanavond medische keuring in Berlijn

Edouard Mendy wordt vanavond medisch gekeurd door Chelsea ter afronding van een transfer, zo weet de doorgaans goed ingevoerde journalist Mohamed Bouhafsi van RMC Sport via Twitter te melden. De Senegalese doelman komt voor maximaal dertig miljoen euro over van Stade Rennes en gaat een contract voor vijf seizoenen tekenen met de Engelse grootmacht. Mendy wordt daarmee de duurste uitgaander keeper ooit in de Ligue 1. Het oude transferrecord stond op naam van Petr Cech, die Stade Rennes in 2004 voor 13 miljoen euro verliet voor Chelsea.

De transfer van Mendy naar Chelsea zat al enige tijd in de pijplijn. Vrijwel alle media in Frankrijk en Engeland rekenen al wekenlang op een deal tussen Chelsea en Stade Rennes, maar inmiddels zou er ook echt een akkoord op tafel liggen. The Blues betalen een vaste transfersom van 24 miljoen euro voor de 28-jarige keeper, een bedrag dat middels allerlei bonusconstructies kan oplopen tot maximaal 30 miljoen euro.

Bouhafsi meldt dat Mendy in Berlijn medisch gekeurd zal worden door Chelsea, vanwege de coronarestricties in Engeland. Reizigers die vanuit Frankrijk naar het eiland reizen moeten immers eerst veertien dagen in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Duitsland staat echter niet op de lijst van landen waarvoor een dergelijke verplichting geldt, waardoor Mendy mogelijk sneller zal kunnen aansluiten bij de selectie van manager Frank Lampard.

Dat de komst van Mendy bij Chelsea broodnodig is, bleek afgelopen zondag weer eens tijdens de competitiewedstrijd tegen Liverpool. De Londenaren verloren op eigen veld met 0-2 van de regerend landskampioen, mede door een afzichtelijke blunder van Kepa Arrizabalaga, die bal in de tweede helft tegen de instormende Sadio Mané opschoot en zo een tegendoelpunt inleidde.

Mendy wordt na Kai Havertz (overgenomen van Bayer Leverkusen), Timo Werner (overgenomen van RB Leipzig), Ben Chilwell (overgenomen van Leicester City), Hakim Ziyech (overgenomen van Ajax), Malang Sarr (overgenomen van OGC Nice) en Thiago Silva (transfervrij opgepikt bij Paris Saint-Germain) het zevende nieuwe gezicht bij Chelsea deze zomer. De ploeg van Lampard staat na twee duels met drie punten voorlopig op een tiende plaats in de Premier League.