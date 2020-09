Sky Sports gaat nat met ‘verzonnen’ tweet over Liverpool-talent Brewster

Sky Sports heeft maandag een modderfiguur geslagen op social media. Het Britse televisienetwerk maakte via Twitter melding van een bod van Crystal Palace van maximaal 27 miljoen euro op Liverpool-talent Rhian Brewster, maar zag zich na inmenging van Crystal Palace-voorzitter Steve Parish gedwongen om de berichtgeving te rectificeren.

Sky Sports maakte maandag melding van de interesse van Crystal Palace in Brewster en verzekerde dat de Londense club zelfs al een formeel bod zou hebben uitgebracht op de twintigjarige aanvaller van Liverpool. "Crystal Palace heeft een formeel bod van 19 miljoen pond (circa 20,5 miljoen euro, red.) plus 6 miljoen pond (circa 6,5 miljoen euro, red.) aan bonussen uitgebracht op Liverpool-spits Rhian Brewster. Het bod bevat een terugkoopclausule van 37 miljoen euro (circa 40 miljoen euro, red.)", luidde de tweet.

De berichtgeving leidde onmiddellijk tot grote verbazing op de burelen van Crystal Palace. "We hebben Sky gevraagd om deze tweet te verwijderen, omdat het van begin tot eind volledig verzonnen is. We hebben geen formeel bod uitgebracht en ook geen informeel bod", reageert voorzitter Parish van de Premier League-club via Twitter.

#CPFC are prepared to pay £19m plus £6m in add-ons for #LFC striker Rhian Brewster. In a previous version of this story, Sky Sports News incorrectly reported Crystal Palace had made a formal bid. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 21, 2020

Sky Sports verwijderde zijn oorspronkelijke tweet en plaatste een nieuwe, waarin het overduidelijk een slag om de arm houdt. "Crystal Palace is bereid om 19 miljoen pond plus 6 miljoen pond aan bonussen te betalen voor Liverpool-spits Rhian Brewster. Eerder heeft Sky Sports News onjuist bericht dat Crystal Palace een formeel bod heeft uitgebracht", klinkt het nu.

Onduidelijk is evenwel of Brewster daadwerkelijk in de belangstelling van Crystal Palace staat. De Engels jeugdinternational kwam eind vorige maand in actie voor Liverpool in het Community Shield-duel met Arsenal, maar hoeft normaal gesproken dit seizoen niet op veel speeltijd te rekenen onder manager Jürgen Klopp. Brewster werd vorig seizoen al door the Reds verhuurd aan Swansea City en heeft nog een contract tot medio 2023 op Anfield.