Man United heeft derde topaanwinst bijna binnen voor 25 miljoen euro

Manchester United is dicht bij de komst van Alex Telles, zo verzekeren diverse media uit Engeland maandag. De club van manager Ole Gunnar Solskjaer is al enige tijd in gesprek met FC Porto over een transfer van de Braziliaanse linksback naar Old Trafford en hoopt de deal deze week definitief af te ronden.

United is al enige tijd op zoek naar een concurrent voor Luke Shaw. Laatstgenoemde is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van the Red Devils, maar werd de voorbije jaren regelmatig geplaagd door blessureleed en was zelfs fit niet altijd onomstreden. Telles presteerde de afgelopen drie seizoenen prima bij FC Porto en is inmiddels de voornaamste kandidaat om de linksbackpositie bij United te versterken. De Engelse topclub had zijn zinnen aanvankelijk gezet op de komst van Sergio Reguilón, maar die koos er afgelopen week uiteindelijk voor Real Madrid te verlaten voor Tottenham Hotspur.

Telles is vanwege een transferclausule in zijn contract voor 40 miljoen euro op te halen bij FC Porto, maar onder meer The Guardian verwacht dat een transfersom van 25 miljoen euro voldoende zal zijn voor United om de 27-jarige Braziliaan te strikken. Daarnaast lonkt voor Telles een weeksalaris van ongeveer 80.000 euro per week, zo klinkt het.

Telles, die in eigen land doorbrak bij Grêmio en daarna in Europa onder contract stond bij Galatasaray en Internazionale, maakte het afgelopen seizoen onder meer indruk met zijn scoringsdrift. In 49 officiële wedstrijden was hij namelijk goed voor 13 doelpunten (negen strafschoppen). Daarnaast wist de vleugelverdediger 12 assists aan te tekenen.

Telles zou de derde versterking deze zomer zijn voor United. De grootmacht pikte eerder deze maand Donny van de Beek voor maximaal 45 miljoen euro op bij Ajax, terwijl doelman Dean Henderson terugkeerde van een tweejarige verhuurperiode bij Sheffield United. Het team van Solskjaer begon het nieuwe Premier League-seizoen afgelopen weekend teleurstellend: op eigen veld werd met 1-3 verloren van Crystal Palace.