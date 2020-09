Andy van der Meijde: 'Van mijn laatste 900 euro kocht ik die GoPro's'

Andy van der Meijde kende een carrière met veel hoogte- en dieptepunten en ook zijn privéleven was bijzonder tumultueus. Inmiddels heeft de veertigjarige voormalig voetballer de boel weer aardig op de rit en scoort hij goed met zijn programma 'Bij Andy in de auto'. In dit interview met verslaggever Mounir Boualin vertelt hij onder meer hoe hij op de gok zijn laatste geld uitgaf aan een setje GoPro's.

