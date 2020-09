Elia heeft geen goed woord over voor actie FOX Sports: ‘Dit was niet nodig’

Eljero Elia was zondagochtend te gast bij het programma Goedemorgen Eredivisie en sprak daar onder meer over zijn terugkeer in de Eredivisie bij FC Utrecht. Tijdens het programma werd Elia door presentator Milan van Dongen gevraagd naar de gesprekken die hij heeft gevoerd met ADO Den Haag over een eventuele terugkeer. Elia antwoordde open en eerlijk en liet weten hoe graag de club hem terug wilde hebben. Daarbij onthulde de 33-jarige buitenspeler een aantal details uit de aanbieding die de club hem deed. FOX Sports heeft dat fragment gedeeld op social media en daar is Elia niet blij mee, zo laat hij weten in een reactie op zijn Instagram Stories.

“Dit is hoe ADO Den Haag Eljero Elia probeerde te verleiden tot een terugkeer”, schrijft FOX Sports als begeleidende tekst op Instagram onder de video van Elia. “Heel goed, heel positief”, vertelt Elia in de betreffende video over het gesprek dat hij bij ADO voerde. “Ik heb met Mo (Hamdi, algemeen directeur, red.) gesproken en ze wilden me alles geven wat ze konden. Een deel van de opbrengsten van de seizoenkaarten, bijvoorbeeld. Een eigen skybox, ik mocht bij wijze van spreken concerten geven in het stadion. Als ik evenementen wilde organiseren, zulke kleine dingen.”

“Jammer man, FOX Sports”, schrijft Elia maandag op Instagram. “Ik heb dit niet voorbij zien komen, maar dit was niet nodig. We hebben het over zóveel gehad en dan pak je dit stukje eruit. Jammer.” De FC Utrecht-aanvaller richt zich vervolgens tot de supporters van ADO Den Haag: “Als ik bepaalde supporters heb gekwetst: sorry, dit was niet mijn bedoeling. Wat ik hiermee wilde zeggen is dat ADO er alles aan heeft gedaan om mij naar de club te halen.”