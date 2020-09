Koeman kan naam van ‘zwarte lijst’ schrappen na officiële mededeling Barcelona

Moussa Wagué speelt dit seizoen opnieuw niet voor Barcelona. De rechtsback werd in het eerste halfjaar van 2020 al uitgeleend aan OGC Nice en zal het komende jaar uitkomen voor PAOK Saloniki. Barcelona maakt maandagmiddag via de officiële kanalen melding van het vertrek van de rechtsback op huurbasis naar de Grieken, die zijn gehele salaris overnemen. Wagué ligt nog tot medio 2023 vast in het Camp Nou.

De naam van Wagué kwam eerder op de maandag al langs als een van de twaalf spelers die volgens AS op de ‘zwarte lijst’ van Barcelona-trainer Ronald Koeman prijken. De oefenmeester zou de Senegalees in een persoonlijk onderhoud hebben laten weten dit seizoen niet op hem te rekenen, waardoor Wagué uit mocht kijken naar een nieuwe werkgever.

Met PAOK heeft de rechtsback nu snel een nieuwe club gevonden. De 21-jarige vleugelverdediger is sinds de zomer van 2018 speler van Barcelona, dat hem destijds voor vijf miljoen euro overnam van KAS Eupen. Wagué heeft vooralsnog echter geen grote impact gehad in het Camp Nou, aangezien de teller tot nu toe op slechts zes officiële wedstrijden in de hoofdmacht staat.

Met het vertrek van Wagué begint de ‘grote schoonmaak’ van Koeman verder vorm te krijgen. Ivan Rakitic vertrok eerder al naar Sevilla, terwijl Arturo Vidal en Luis Suárez hard op weg lijken naar respectievelijk Internazionale en Atlético Madrid. Ook Riqui Puig, Carles Aleña, Pedri, Matheus Fernandes, Samuel Umtiti, Juan Miranda, Oriol Busquets, Rafinha Alcántara en Jean-Clair Todibo zouden, al dan niet op tijdelijke basis, mogen vertrekken.