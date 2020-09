‘Wout Weghorst mag alleen vertrekken voor driedubbele van aankoopsom’

De naam van Wout Weghorst werd afgelopen weekend voor het eerst in verband gebracht met een overgang naar Tottenham Hotspur, dat in de markt is voor een back-up van sterspeler Harry Kane. Of the Spurs bereid zijn om te voldoen aan de vraagprijs die VfL Wolfsburg verlangt voor zijn aanvalsleider is echter nog maar de vraag, aangezien de Duitsers behoorlijk hoog inzetten.

BILD meldt maandag dat Wolfsburg niet bereid is om naar aanbiedingen onder de 35 miljoen euro te luisteren. Weghorst werd twee jaar geleden door die Wölfe voor een transfersom van 10,5 miljoen en de club zet dus in op minstens een verdriedubbeling van dit bedrag. De spits ligt momenteel nog tot medio 2023 vast in de Volkswagen Arena.

Weghorst, die in de afgelopen maanden ook in verband werd gebracht met een overgang naar Arsenal en Newcastle United, liet in het verleden al eens optekenen graag nog eens in de Premier League te willen spelen. Tottenham lijkt van plan om hem deze kans te geven, al zal de viervoudig international van het Nederlands elftal dan wel genoegen moeten nemen met een rol als back-up.

Kane is momenteel onaantastbaar als eerste spits van the Spurs, maar achter de Engelsman is de spoeling dun. Hoewel spelers als Heung-Min Son en Lucas Moura ook wel in de punt van de aanval uit de voeten kunnen, zijn zij geen echte spitsen zoals Kane dat wel is. Het uitvallen van de Engels international met een spierblessure had vorig seizoen dan ook direct een grote invloed op het elftal en manager José Mourinho zal dit probleem met de komst van een speler als Weghorst willen ondervangen.