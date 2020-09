Shanice van de Sanden maakt opvallende transfer binnen Europese top

Shanice van de Sanden laat Olympique Lyon na drie succesvolle seizoenen achter zich. De international van de Oranje Leeuwinnen gaat aan de slag bij VfL Wolfsburg, zo maakt haar management FlowSports maandagmiddag bekend.

Van de Sanden streek in 2017 neer bij Lyon en won in Frankrijk onder meer driemaal de landstitel en driemaal de Women’s Champions League. Opvallend genoeg was haar nieuwe werkgever in twee van de drie Champions League-finales die zij speelde de tegenstander.

“Ik ben heel blij met mijn stap naar Wolfsburg. Een club die al jaren meedoet in de top van Europa. Ik kijk er enorm naar uit om met deze club te gaan spelen voor prijzen. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging”, reageert Van de Sanden op haar transfer.

Wolfsburg wordt de zesde werkgever in het profvoetbal voor Van de Sanden, die eerder uitkwam voor FC Utrecht, sc Heerenveen, FC Twente, Liverpool en dus Lyon. De 78-voudig international van Nederland was de laatste tijd geen basisspeler meer bij haar Franse ex-werkgever.

Afbeelding via FlowSports